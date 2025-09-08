С Рождеством Пресвятой Богородицы! Самые красивые открытки и поздравления в стихах для родных
Ваши родные точно улыбнутся от красивой открытки в праздник
В этот понедельник, 8 сентября, православные христиане и греко-католики отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по новоюлианскому церковному календарю. Это один из важнейших церковных праздников в году. По преданию, именно в этот день у благочестивой супружеской пары Иоакима и Анны родилась девочка Мария, которой суждено было стать Матерью Иисуса Христа.
В народе этот день называют Второй Пречистой. Считается, что именно с этого времени начинается настоящая осень, а на ниве можно производить засев озимых. Этот праздник – не только церковное событие, но и хороший случай сделать приятно родным и близким.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления в открытках, чтобы вы могли порадовать важных для вас людей. Отправьте красочную картинку и стихотворное поздравление и пожелайте близким благополучия, мира и добра.
Поздравления в стихах с Рождеством Пресвятой Богородицы
Сегодня праздник чистоты и добра,
Мария в свет рождена из тепла.
Пусть Богородица в это светлое время
Своим покровом окутает всех нас.
***
С Рождеством Пречистой Марии!
Да будут дни ваши счастливы и мечтательны,
Пусть в дом приходит мир и благодать,
А сердце радость будет согревать.
***
Пресвятая Дева в этот день родилась,
Над миром милостью своей склонилась.
Пусть в семье царит тепло,
Чтобы сердце от счастья и любви цвело.
Открытки и картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы
