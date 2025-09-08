С Рождеством Пресвятой Богородицы! Самые красивые открытки и поздравления в стихах для родных

Укр

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Наталья Дума
Читати українською
Открытки для поздравления со Второй Пречистой 2025
Открытки для поздравления со Второй Пречистой 2025.

Ваши родные точно улыбнутся от красивой открытки в праздник

В этот понедельник, 8 сентября, православные христиане и греко-католики отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по новоюлианскому церковному календарю. Это один из важнейших церковных праздников в году. По преданию, именно в этот день у благочестивой супружеской пары Иоакима и Анны родилась девочка Мария, которой суждено было стать Матерью Иисуса Христа.

В народе этот день называют Второй Пречистой. Считается, что именно с этого времени начинается настоящая осень, а на ниве можно производить засев озимых. Этот праздник – не только церковное событие, но и хороший случай сделать приятно родным и близким.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления в открытках, чтобы вы могли порадовать важных для вас людей. Отправьте красочную картинку и стихотворное поздравление и пожелайте близким благополучия, мира и добра.

Поздравления в стихах с Рождеством Пресвятой Богородицы

Сегодня праздник чистоты и добра,

Мария в свет рождена из тепла.

Пусть Богородица в это светлое время

Своим покровом окутает всех нас.

***

С Рождеством Пречистой Марии!

Да будут дни ваши счастливы и мечтательны,

Пусть в дом приходит мир и благодать,

А сердце радость будет согревать.

***

Пресвятая Дева в этот день родилась,

Над миром милостью своей склонилась.

Пусть в семье царит тепло,

Чтобы сердце от счастья и любви цвело.

Открытки и картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы

Открытки с Второй Пречистой 2025
Картинки со Второй Пречистой 8 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы.
Рождество Пресвятой Богородицы.
Картинки Вторая Пречистая 2025
Открытки Вторая Пречистая 2025

