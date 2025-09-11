Це стало символом дружби та вдячності: у столиці Португалії є "маленька Україна" (фото)

У Лісабоні знаходиться проспект України

В Україні та за її межами українці залишають свій слід у культурі та житті міст. В Лісабоні, столиці Португалії, цьому є наочне підтвердження — тут є проспект, названий на честь нашої країни.

Проспект України є у четвертому кварталі Лісабона, як повідомили в "Останній Бастіон". Він починається від проспекту Республіки Болгарії й тягнеться до кільця Бела-Вішта, розташованого неподалік однойменної станції метро.

Табличка з написом "Avenida da Ucrânia"

Відкриття вулиці відбулося 23 червня 2008 року під час офіційного візиту Президента України Віктора Ющенка до згаданої країни. Подія стала проявом вдячності португальців за внесок української громади у розвиток міста та країни.

Нині проспект України став символом дружби та співпраці між Україною і Португалією.

На фоні можна побачити багатоповерхівки

