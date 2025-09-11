Это стало символом дружбы и благодарности: в столице Португалии есть "маленькая Украина" (фото)

В Лиссабоне находится проспект Украины

В Украине и за ее пределами украинцы оставляют свой след в культуре и жизни городов. В Лиссабоне, столице Португалии, этому есть наглядное подтверждение — здесь есть проспект, названный в честь нашей страны.

Проспект Украины есть в четвертом квартале Лиссабона, как сообщили в "Последний Бастион". Он начинается от проспекта Республики Болгарии и тянется до кольца Бела-Вишта, расположенного неподалеку одноименной станции метро.

Табличка с надписью "Avenida da Ucrânia"

Открытие улицы состоялось 23 июня 2008 года во время официального визита Президента Украины Виктора Ющенко в упомянутую страну. Событие стало проявлением благодарности португальцев за вклад украинской общины в развитие города и страны.

Сейчас проспект Украины стал символом дружбы и сотрудничества между Украиной и Португалией.

На фоне можно увидеть многоэтажки.

