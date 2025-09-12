Злочин століття: в Чорткові вкрали Лабубу

Мода на милих монстриків Лабубу охопила Україну цього літа, дехто не зупинився навіть перед крадіжкою

В Чорткові Тернопільської області з прилавка магазину "Копійочка" вкрали м'яку іграшку Лабубу. Ці невеликі плюшеві ельфи-монстри з гострими вухами та широкою посмішкою стали мрією практично кожної дитини, а коштують вони недешево.

Як розповів на своїй Facebook-сторінці користувач Vitaliy Dudin, "пограбування століття" сталося 17 липня зранку. Особа "умисно, таємно викрала з прилавка магазину "Копійочка" м'яку іграшку Лабубу, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 51 КУпАП.

Це не поодинокий випадок — 16 липня в міському парку Трускавця на вулиці Шевченка житель міста викрав іграшку "Лабубу" з ігрового апарата. Вартість іграшки, за даними поліції, становить 700 гривень.

Справа дійшла до суду, але суддя повернула матеріали справи на доопрацювання до поліції. Виявилося, що правоохоронці не змогли належним чином зафіксувати докази правопорушення.

У справі немає ані фото- або відеофіксації крадіжки та свідків, які могли б підтвердити факт злочину. Крім того, немає документів, що підтверджують вартість викраденої іграшки.

Що таке Лабубу та чому діти у захваті від них

Лабубу — це бренд дизайнерських плюшевих іграшок, створених гонконзьким художником Касингом Лунгом у співпраці з китайською компанією Pop Mart. Ці ельфи з фантастичного світу The Monsters, поєднують у собі милоту та легку лякаючу естетику. Характерні загострені вуха, широка посмішка з рядом зубів та великі очі роблять їх водночас привабливими та трохи моторошними. У цьому поєднанні відчуттів і криється успіх Лабубу.

Лабубу виглядають милими, хоча це й монстри

В Україні іграшки Лабубу також стали дуже популярні. Вони стали популярним подарунком та антистресовим аксесуаром, мрією практично кожної дитини. У червні м’які іграшки-брелоки Лабубу можна було придбати приблизно від 499 до 3500 гривень, а колекційні набори — від 3500 гривень і вище. Проте мода швидкоплинна й зараз торгові мережі суттєво знизили ціни на милих монстриків.

