Злодій вкрав сало у священника, а потім повернув назад: історія каяття з Чернігівщини

Крадіжка, якої могло б не бути: як 37-річний чоловік розкаявся та повернув вкрадені продукти.

У селі Виблі на Чернігівщині сталася незвична крадіжка, яка закінчилася несподіваним поворотом. У ніч із 4 на 5 березня невідомий зламав замок на погребі місцевого священнослужителя та виніс звідти вісім банок сала. У "улові" злодія були чотири трилітрові банки та чотири літрові, в яких зберігався смалець.

Як повідомляє місцевий портал Чернігова, обурений батюшка одразу звернувся до поліції. Правоохоронці швидко вийшли на слід крадія. Виявилося, що сало вкрав 37-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом і перебував на обліку в поліції. Він нещодавно оселився у селі, але встиг привернути до себе увагу місцевих жителів.

Чоловік не став заперечувати своєї провини та зізнався у скоєному. Уже за два дні після крадіжки, 7 березня, всі банки повернули власнику. За словами священника, він пробачив злодія, бо той розкаявся і вирішив виправити свою помилку.

Ця історія стала місцевою сенсацією, адже не щодня злочинці добровільно повертають вкрадене.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за крадіжку домашнього текстилю житель Житомирщини отримав п'ять років позбавлення волі. Чоловік вночі проник до чужого помешкання та викрав штори, тюлі, карнизи й килими.