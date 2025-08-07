Вкрав модну кавоварку та допотопний чайник: в Києві одесит обчистив квартиру під час ремонту (фото)

Злодію загрожує чималий строк

У Києві чоловік, який мав робити ремонт у квартирі, в перший же день обікрав її. Він виніс з оселі стару кавомашину, чайник та ще деяку техніку.

Про це повідомила поліція Києва. Зазначається, що чоловіку вже оголосили підозру.

За даними слідства, чоловік мав робити ремонт у квартирі в Києві. Однак, після того, як він отримав ключі від оселі, обікрав її, так і не почавши роботу. Про крадіжку правоохоронцям повідомила 25–річна місцева мешканка.

Чоловік вкрав стару кавоварку та чайник в Києві

Під час слідчих дій копи з'ясували, що з приміщення зникли особисті речі власників квартири. А сам чоловік кілька днів не відповідав на дзвінки. За даними поліції, заявниця знайшла цього майстра за оголошення в інтернеті. Він запевняв, що вже багато років займається будівельними роботами. Після домовленості і узгодження робіт, чоловік отримав ключі і перестав виходити на зв'язок.

Вкрадені речі

Чоловік представився ремонтником

Через кілька днів власники приїхали перевірити квартиру і побачили, що з приміщення зникли їх особисті речі, техніка та будматеріали.

"Оперативники Святошинського управління поліції спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили підозрюваного — ним виявився 34-річний житель Одещини, який нещодавно приїхав до столиці", — йдеться в повідомленні.

Поліція вже вилучила викрадене майно та повідомила фігуранту про підозру за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавленні волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в київському гей-клубі влаштували паті в День скорботи за жертвами російської атаки.