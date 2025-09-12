Преступление века: в Черткове украли Лабубу

Мода на милых монстриков Лабубу охватила Украину этим летом, некоторые не остановились даже перед воровством

В Черткове Тернопольской области с прилавка магазина "Копійочка" украли мягкую игрушку Лабубу. Эти небольшие плюшевые эльфы-монстры с острыми ушами и широкой улыбкой стали мечтой практически каждого ребенка, а стоят они недешево.

Как рассказал на своей Facebook-странице пользователь Vitaliy Dudin, "ограбление века" произошло 17 июля утром. Лицо "умышленно, тайно похитило с прилавка магазина "Копійочка" мягкую игрушку Лабубу, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.51 КУоАП".

Это не единичный случай — 16 июля в городском парке Трускавца на улице Шевченко житель города похитил игрушку "Лабубу" из игрового аппарата. Стоимость игрушки, по данным полиции, составляет 700 гривен.

Дело дошло до суда, но судья вернула материалы дела на доработку в полицию. Оказалось, что стражи порядка не смогли должным образом зафиксировать доказательства правонарушения.

В деле нет фото- или видеофиксации кражи и свидетелей, которые могли бы подтвердить факт преступления. Кроме того, нет документов, подтверждающих стоимость украденной игрушки.

Что такое Лабубу и почему дети в восторге от них

Лабубу — бренд дизайнерских плюшевых игрушек, созданных гонконгским художником Касингом Лунгом в сотрудничестве с китайской компанией Pop Mart. Эти эльфы из фантастического мира The Monsters сочетают в себе благодать и легкую пугающую эстетику. Характерные заостренные уши, широкая улыбка с рядом зубов и большие глаза делают их одновременно привлекательными и жуткими. В этом сочетании ощущений и кроется успех Лабубу.

Лабубу выглядят милыми, хотя это и монстры

В Украине игрушки Лабубу тоже стали очень популярны. Они стали популярным подарком и антистрессовым аксессуаром, мечтой практически каждого ребенка. В июне мягкие игрушки-брелки Лабубу можно было приобрести от 499 до 3500 гривен, а коллекционные наборы — от 3500 гривен и выше. Однако мода быстротечна и сейчас торговые сети существенно снизили цены на милых монстриков.

