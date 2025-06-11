Феномен Лабубу в Україні: чому плюшеві ельфи стали популярними і скільки вони коштують

Невеликі плюшеві створіння з гострими вухами та загадковою посмішкою підкорили не лише світові подіуми, а й серця українців

У світі дизайнерських іграшок рідко з'являються персонажі, які викликають настільки неоднозначну реакцію. Лабубу — невеликі плюшеві ельфи-монстри з гострими вухами та широкою посмішкою — стали справжнім культурним феноменом, який поширився далеко за межі свого рідного Гонконгу.

В Україні ці незвичайні створіння знайшли особливе місце в серцях людей, перетворившись на щось більше, ніж просто модний аксесуар. "Телеграф" розповість про них докладніше

Хто такі Лабубу та звідки вони взялися

Лабубу — це бренд дизайнерських плюшевих іграшок, створених гонконзьким художником Касингом Лунгом у співпраці з китайською компанією Pop Mart. Ці персонажі — дівчатка-ельфи з фантастичного світу The Monsters, які поєднують у собі милоту та легку лякаючу естетику. Характерні загострені вуха, широка посмішка з рядом зубів та великі очі роблять їх водночас привабливими та трохи моторошними.

Особливість Лабубу полягає у форматі продажу в так званих "сліпих коробках" (blind boxes). Покупець не знає, який саме персонаж йому дістанеться, що перетворює покупку на азартну гру та стимулює колекціонування. Цей елемент несподіванки став одним із ключових факторів успіху бренду.

Світова популярність та зіркова підтримка

Феномен Лабубу вийшов далеко за межі азійського ринку завдяки підтримці світових зірок. Ріанна, Дуа Ліпа та інші селебріті почали демонструвати своїх Лабубу у соціальних мережах, що миттєво підняло статус іграшки до рівня модного аксесуара.

Вірусне поширення в TikTok, Instagram та Telegram зробило свою справу — хештег #Labubu зібрав мільярди переглядів. Молоді люди почали створювати контент навколо своїх колекцій, показувати процес розпакування нових іграшок та ділитися емоціями від отримання рідкісних персонажів.

Лабубу в Україні: більше ніж тренд

В Україні 2025 року іграшки Лабубу набули особливого значення. Війна кардинально змінила споживчі звички населення — люди шукають доступні способи підняти настрій та підтримати емоційний стан. Лабубу, з ціною від 200 гривень, стали популярним подарунком та антистресовим аксесуаром.

Українські підприємці швидко адаптували тренд до національного контексту. Локальні бренди почали випускати кастомні версії Лабубу з українською символікою — тризубами та синьо-жовтими стрічками. Ці персоналізовані іграшки стали символом стійкості та національної ідентичності.

Скільки коштують Лабубу в Україні

В Україні ціни на іграшки Лабубу у 2025 році коливаються залежно від формату, серії та продавця. На маркетплейсі Rozetka м’які іграшки-брелоки Лабубу можна придбати приблизно від 499 до 3500 гривень, а колекційні набори — від 3500 гривень і вище.

На популярній платформі OLX ціна за одну іграшку Лабубу зазвичай варіюється від 300 до 800 гривень. Хоча можна знайти пропозиції і від 200 гривень, а також дорожчі варіанти до 1500 гривень і більше, залежно від рідкості та стану товару.

Психологічний аспект популярності

Психологи пояснюють феномен Лабубу кількома факторами. По-перше, ці іграшки задовольняють потребу в колекціонуванні та контролі в умовах невизначеності. По-друге, їхня неоднозначна естетика дозволяє людям виражати свою індивідуальність та бунтарський дух. Для покоління Z та молоді Лабубу стали способом самовираження. Незвичайний дизайн іграшок резонує з естетикою сучасної цифрової культури, де межі між милим та моторошним часто стираються.

Культурний феномен цифрової ери

Лабубу в Україні — це не просто модний тренд, а культурний феномен, який об'єднує покоління через творчість, азарт колекціонування та індивідуальність. Вірусна популярність у соціальних мережах робить цю іграшку символом сучасної цифрової культури.

Особливо цікаво спостерігати за тим, як українці адаптують глобальні тренди до своєї реальності. Лабубу стали не просто іграшками, а компаньйонами в складні часи, символами надії та можливості знайти радість навіть у найменших речах.

Критика та контроверсії

Попри популярність, Лабубу викликають і критику. Деякі батьки висловлюють занепокоєння щодо впливу незвичайного дизайну на дітей. Однак в Україні немає масових протестів чи офіційних обмежень щодо цих іграшок. Критики також вказують на комерційний аспект феномену — формат "сліпих коробок" може стимулювати надмірне споживання та створювати залежність від азартної компоненти покупок.

Водночас деякі дописувачі в Instagram та ТікТок назвали іграшки окультними та духовно-шкідливими. Існують навіть конспірологічні теорії щодо того, як милі монстрики можуть вас "прослуховувати", тому не радять дивитися іграшці у вічі. Проте, це лише здогадки.

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