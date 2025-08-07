Другий сезон серіалу "Венсдей" вже у мережі: чи можна подивитися його безкоштовно

Netflix презентував другий сезон серіалу "Венсдей", який складається із двох частин

На стрімінговій платформі Netflix відбулася прем’єра другого сезону серіалу "Венсдей", який ще 2022 року завоював серця фанатів у всьому світі. Новий сезон складатиметься з двох частин по 4 серії: одна вийшла 6 серпня, а друга вийде 3 вересня 2025 року.

"Венсдей 2" — де дивитися українцям?

Другий сезон серіалу "Венсдей" українські глядачі можуть подивитися на Netflix із професійним дубляжем, а також із українськими субтитрами. Однак, це буде платно — потрібно купити підписку на Netflix.

Зазначимо, що підписка на стримінгову платформу Netflix має три пакети і коштує по-різному. Базовий пакет із гарною якістю відео коштує 4,99 євро на місяць (241 грн). Стандартний пакет із чудовою якістю відео – 7,49 EUR (360 грн), а Преміум пакет – 9,99 EUR (480 грн).

Головна героїня Венздей Адамс. Фото: скріншот

Про що другий сезон "Венсдей"?

Перший сезон серіалу закінчився тим, що головна героїня Венсдей Адамс, яку зіграла Дженна Ортега, закохалася, але їй розбили серце. У другому сезоні Венсдей після літніх канікул повертається до "Невермору", де разом зі своїм братом Пагслі продовжує навчання.

У новому сезоні творці серіалу більше уваги приділяють відносинам Венсдей із її мамою Мортішею. І загалом сюжет більше зосереджений на сім’ї Адамсів, у такий спосіб глядачі дізнаються про них набагато більше.

Також одна із сюжетних ліній стосуватиметься подруги Венсдей — Енід. Головна героїня завдяки своїм екстрасенсорним здібностям побачить смерть найкращої подруги та спробує зробити все можливе, щоб її врятувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли вийшов останній сезон серіалу "Гра у кальмара". І чи можна його подивитися безкоштовно