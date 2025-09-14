З Воздвиженням Чесного Хреста! Найкращі привітання у картинках для рідних і близьких

Воздвиження Чесного Хреста Господнього є важливою подією для вірян

Воздвиження Чесного Хреста Господнього — одне з найбільших свят у християнстві, яке цьогоріч припало на 14 вересня. Віряни вшановують знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Основою свята стало віднайдення у IV столітті Хреста, на якому розіп'яли Ісуса, а також повернення святині з Персії до Єрусалиму в VII столітті. "Воздвиження" символізує "піднесення" — тобто, це обряд прославляння Хреста Господнього.

Є різні легенди, як відшукали Хрест, але більшість схиляється до думки, що це вдалося зробити святій Олені. Вона була матір'ю імператора Костянтина Великого. Вважається, що віднайдення Хреста відбулося у 326 році. Хрестів знайшли три, і, щоб зрозуміти, який з них справжній, їх прикладали до хворих. Один із них зцілив людину. Тоді єрусалимський патріарх Макарій підняв Хрест, щоб всі його побачили. Так і почали святкування Воздвиження.

У цей день у храмах виносять Хрест і прикрашають його квітами та зеленню. Віряни вшановують святиню та моляться за мир в Україні. До Воздвиження Чесного Хреста "Телеграф" підготував красиві картинки, щоб ви могли привітати рідних і близьких.

