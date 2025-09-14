Укр

С Воздвижением Честного Креста! Лучшие поздравления в картинках для родных и близких

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Праздник Воздвижения Честного Креста Господня
Праздник Воздвижения Честного Креста Господня. Фото vseosvita.ua

Воздвижение Честного Креста Господня является важным событием для верующих

Воздвижение Честного Креста Господня — один из самых больших праздников в христианстве, который в этом году отмечают 14 сентября. Верующие чтят нахождение креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Основой праздника стало отыскание в IV веке Креста, на котором распяли Иисуса, а также возвращение святыни из Персии в Иерусалим в VII веке. "Воздвижение" символизирует "возвышение" — то есть, это обряд прославления Креста Господня.

Есть разные легенды, как нашли Крест, но большинство склоняется к мнению, что это удалось сделать святой Елене. Она была матерью правителя Константина Великого. Считается, что нахождение Креста произошло в 326 году. Крестов нашли три, и чтобы определить, какой из них настоящий, их прикладывали к больным. Один из них исцелил человека. Тогда иерусалимский патриарх Макарий поднял Крест, чтобы его увидели. Так и начали празднование Воздвижения.

В этот день в храмах выносят Крест и украшают его цветами и зеленью. Верующие чтят святыню и молятся о мире в Украине. К Воздвижению Честного Креста "Телеграф" подготовил красивые картинки, чтобы вы могли поздравить родных и близких.

Картинки с Воздвижением Честного Креста Господня

Воздвижение Честного Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
Воздвижение Честного Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
С Воздвижением Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
С Воздвижением Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
Поздравляю с Воздвижением Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
Поздравляю с Воздвижением Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
С Воздвижением Креста Господня открытки
С Воздвижением Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
Воздвижение Креста поздравления
Воздвижение Креста, коллаж "Телеграфа"
Поздравление с Воздвижением Креста картинки
Поздравление с Воздвижением Креста, коллаж "Телеграфа"
Поздравление с Воздвижением Креста Господня
Поздравление с Воздвижением Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
Воздвижение Креста Господня
Поздравление с Воздвижением Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
Воздвижение Креста Господня
С праздником Воздвижения Креста Господня, коллаж "Телеграфа"
Праздник Воздвижения Креста Господня
С праздником Воздвижения Креста Господня, коллаж "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают День бабушки в Украине. Еще немного времени до трогательного праздника, который приходится на осень.

Теги:
#Картинки #Привітання #Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. #Свято