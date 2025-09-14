С Воздвижением Честного Креста! Лучшие поздравления в картинках для родных и близких

Воздвижение Честного Креста Господня является важным событием для верующих

Воздвижение Честного Креста Господня — один из самых больших праздников в христианстве, который в этом году отмечают 14 сентября. Верующие чтят нахождение креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Основой праздника стало отыскание в IV веке Креста, на котором распяли Иисуса, а также возвращение святыни из Персии в Иерусалим в VII веке. "Воздвижение" символизирует "возвышение" — то есть, это обряд прославления Креста Господня.

Есть разные легенды, как нашли Крест, но большинство склоняется к мнению, что это удалось сделать святой Елене. Она была матерью правителя Константина Великого. Считается, что нахождение Креста произошло в 326 году. Крестов нашли три, и чтобы определить, какой из них настоящий, их прикладывали к больным. Один из них исцелил человека. Тогда иерусалимский патриарх Макарий поднял Крест, чтобы его увидели. Так и начали празднование Воздвижения.

В этот день в храмах выносят Крест и украшают его цветами и зеленью. Верующие чтят святыню и молятся о мире в Украине. К Воздвижению Честного Креста "Телеграф" подготовил красивые картинки, чтобы вы могли поздравить родных и близких.

Картинки с Воздвижением Честного Креста Господня

