Коли треба поєднати пляж і роботу: відео з Одеси розсмішило соцмережі

Сотні реакцій зібралося під дописом, який насмішив користувачів

Робота в Одесі має свій особливий та навіть незвичайний колорит: тут навіть офіс можна облаштувати просто на пляжі, під шум хвиль і вигляд моря. Саме таку картину днями зафільмувала жінка, яка прогулювалася узбережжям.

Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. На кадрах можна спостерігати типову для курортного міста картину: у спекотний сонячний день українці вирішили відпочити біля моря та насолодитися відпусткою.

Однак серед цього антуражу знайшовся один незвичний елемент — розкладний столик із відкритим ноутбуком. Саме він став головним героєм відео. Авторка жартома підкреслила, мовляв: "Ось так виглядає робоче місце в Одесі".

Ролик миттєво здобув популярність у соцмережі — сотні реакцій зібралося під дописом, який насмішив користувачів.

Таке поєднання — робота й море — справді викликає різні емоції. Для когось це — ідеальний формат "офісу", коли можна працювати з краєвидом на хвилі, для інших — трохи сумна картинка, адже навіть під час сприятливої та спекотної погоди не вдалося повністю відключитися від справ.

Та все ж у цьому і є одна з переваг сучасності: можливість взяти роботу з собою й залишатися ефективним навіть у тих місцях, де раніше це було немислимо. А якщо пощастить — то й виконувати завдання під теплим сонцем і шум моря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі на пляжі можна побачити не лише справжніх лисиць, а й їхніх кумедних імітаторів. Так, нещодавно відпочивальники показали на відео дівчинку в рудій масці та з хвостиком, яка стрибала вздовж хвиль.