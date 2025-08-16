Катастрофа для Трампа, успіх для Путіна. Дипломат розніс зустріч на Алясці

"Це дежавю з 2018-го". Як Трамп знову опустився перед Путіним

Американський президент Дональд Трамп був повністю розгублений після переговорів з очільником Росії Володимиром Путіним на Алясці. Зустріч завершилася без жодних конкретних домовленостей і поступок з боку російського диктатора.

Команда президента США усвідомила катастрофічний характер іміджевих втрат після саміту. Про це заявив Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру та колишній Посол України у США (2015-2019), в інтерв'ю Radio NV.

Білий дім намагається приховати провал

"Тобто я роблю висновок, що Трамп був розгублений. Він зрозумів або не зрозумів, але на сьогодні точно вони (команда президента США — Ред.) розуміють, що у них іміджевий провал", — пояснив Чалий. Найближче оточення Трампа поки не надто переживає за суть переговорів. Вони впевнені, що зможуть виправити ситуацію пізніше.

Саме тому американські ЗМІ вийшли з заголовками, які просто руйнують імідж президента.

"І фото вони почали на сайті Білого дому прибирати з цими аплодисментами і виставлять там, де Дональд Трамп чорно-біле вказує", сказав Валерій Чалий.

Дипломат порівняв цю ситуацію з подіями у Гельсінкі 2018 року, коли Трамп також зустрічався з хазяїном Кремля. "На відміну від Гельсінкі 18-го року, де я також це все бачив, це як дежавю, але тоді Трамп не зразу зрозумів свій провал", — зазначив він.

Європейці не підтримують США?

Стосовно європейських партнерів, то їхня реакція виявилася досить слабкою. Спільні заяви — це добре, але сильнішою була б підтримка конкретними діями. Якщо США можуть вийти з гри, а така вірогідність існує, каже Чалий, тоді європейці мають стояти не просто словами, а реальними кроками.

Поки що таких дій не чути. Ба більше, судячи з останніх заяв європейців, у них різні позиції.

Підсумовуючи підсумки переговорів, Чалий зазначив, що у факторах тиску на главу РФ нічого кардинально не змінилося за ці місяці. Ні санкції, ні зброя — все залишилося на попередньому рівні. Умови для очільника Росії були дуже хороші, і він їх максимально використав. Чого не скажеш про Дональда Трампа та всю його команду, які зараз намагаються подолати наслідки невдалого саміту.

