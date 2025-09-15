На одному з далеких континентів є вулиця, присвячена відомому українцю: чий "дух" там відчувається (фото)

У Пенріті, Австралія, є вулиця, що має назву відомого українського військового діяча - Івана Мазепи

У далекій Австралії є куточок, який напряму перегукується з українською історією. У місті Пенріт одна з вулиць має назву Mazepa Avenue — на честь гетьмана Івана Мазепи, відомого політичного та військового діяча України 17-18 століття.

Пенріт розташований у Великому Західному Сіднеї, приблизно за 55 кілометрів від центрального ділового району Сіднея. Місто стоїть на мальовничих берегах річки Непін, поруч із плато Камберленд, як пояснили в "Останній Бастіон".

Який вигляд має вулиця, скріншот зі Google.Maps

Mazepa Avenue виглядає як класична австралійська житлова вулиця: невисокі будинки з охайними подвір’ями, зелені галявини й багато сонячного світла. Зовні вона нічим не відрізняється від сотень інших, проте її назва робить цю місцевість унікальною.

Можна побачити звичайну житлову вулицю

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що це не єдиний випадок, коли в інших країнах є частинка "України". Наприклад в Лісабоні, в серці Португалії, є проспект, який названий якраз на честь нашої країни. Можна побачити фото проспекту. Він несе цю назву вже більш ніж 15 років — з 2008 року.