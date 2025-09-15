На одному з далеких континентів є вулиця, присвячена відомому українцю: чий "дух" там відчувається (фото)
У Пенріті, Австралія, є вулиця, що має назву відомого українського військового діяча - Івана Мазепи
У далекій Австралії є куточок, який напряму перегукується з українською історією. У місті Пенріт одна з вулиць має назву Mazepa Avenue — на честь гетьмана Івана Мазепи, відомого політичного та військового діяча України 17-18 століття.
Пенріт розташований у Великому Західному Сіднеї, приблизно за 55 кілометрів від центрального ділового району Сіднея. Місто стоїть на мальовничих берегах річки Непін, поруч із плато Камберленд, як пояснили в "Останній Бастіон".
Mazepa Avenue виглядає як класична австралійська житлова вулиця: невисокі будинки з охайними подвір’ями, зелені галявини й багато сонячного світла. Зовні вона нічим не відрізняється від сотень інших, проте її назва робить цю місцевість унікальною.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що це не єдиний випадок, коли в інших країнах є частинка "України". Наприклад в Лісабоні, в серці Португалії, є проспект, який названий якраз на честь нашої країни. Можна побачити фото проспекту. Він несе цю назву вже більш ніж 15 років — з 2008 року.