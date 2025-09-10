Цю адресу в Одесі наприкінці XІХ століття знали всі: де був найвідоміший бордель у місті (карта)

Історія "веселого дому" на Польській розкриває маловідому сторінку життя портового міста

В Одесі XIX століття публічні доми посідали помітне місце в житті міста. Вони існували в напівлегальному статусі і були під постійним контролем міської влади.

У той час проституція сприймалася не як прихована вада, а скоріше як своєрідне ремесло, що приносить дохід. Особливість одеських борделів — утримувати їх могли лише жінки.

Знаменитий бордель та основні райони з місцями втіхи

Найвідоміший із таких закладів був у районі сучасної вулиці Леха Качинського (тоді вона називалася вулицею Польською) у будинку № 5. Саме тут знаходився великий будинок розпусти, з "чорним ходом" для клієнтів та робітниць.

Крім того, значна концентрація борделів була на Кривій вулиці, яка сьогодні перейменована на Провіантську. Пізніше низка закладів переїхала до району Молдаванки, особливо на нинішню вулицю Запорізьку (раніше – Глуха вулиця). Інші подібні заклади зустрічалися на Поліцейській, Рішельєвській, Преображенській, Пушкінській, Садовій вулицях, а також на Соборній площі, Червоному провулку та Ланжеронівському узвозі.

Будинок на вулиці Леха Качинського, № 5

Умови роботи та "цінова політика"

Обслуговування в будинках розпусти варіювалося залежно від класу закладу. Тарифи коливалися від 25 копійок до 1 рубля за сеанс. Заклади вищого класу пропонували дівчатам прикраси, а клієнтам – відповідний антураж і комфорт, а найпростіші місця мали мінімальні умови. Жінки, які працювали в закладах, сплачували власникам податок, що становив три чверті їхнього заробітку. Решта доходу залишалася самій працівниці. Хоча офіційно були встановлені правила, що захищали жінок від експлуатації, часто практика була іншою — багато хто опинявся в ситуації напіврабства.

Постановний кадр 1910-х років

Взаємини з державою та одеситами

Легальні борделі не ховалися від поліції, навпаки, вони проходили регулярні перевірки, що включали медичні огляди та оформлення "жовтих квитків" – дозвільних документів на заняття проституцією. Найсуворішим обмеженням для дівчат із "жовтим квитком" було те, що вони могли працювати виключно у сфері проституції. Повернути звичайний паспорт і можливість займатися іншим видом діяльності було вкрай складно.

Приклад "жовтого квитка"

Через високу концентрацію борделів деякі вулиці зажили поганої слави. Попри офіційну толерантність, серед мешканців виникали скарги на пов'язані із закладами проблеми — домагання, а іноді й кримінал.

Припинення діяльності громадських будинків

Перші спроби закрити публічні будинки були ще за часів градоначальника Рішельє, але остаточне закриття почалося на початку XX століття під керівництвом міського голови Толмачова. З приходом радянської влади проституція була оголошена поза законом, і всі публічні будинки припинили свою діяльність.

