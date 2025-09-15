На одном из далеких континентов есть улица, посвященная известному украинцу: чей "дух" там чувствуется (фото)

В Пенрите, Австралия, есть улица, получившая название известного украинского военного деятеля — Ивана Мазепы

В далекой Австралии есть уголок, который напрямую перекликается с украинской историей. В городе Пенрит одна из улиц называется Mazepa Avenue — в честь гетмана Ивана Мазепы, известного политического и военного деятеля Украины 17-18 века.

Пенрит расположен в Большом Западном Сиднее, примерно в 55 километрах от центрального делового района Сиднея. Город стоит на живописных берегах реки Непин, рядом с плато Камберленда, как объяснили в "Последний Бастион".

Как выглядит улица, скриншот с Google.Maps

Mazepa Avenue выглядит как классическая австралийская жилая улица: невысокие дома с аккуратными дворами, зеленые лужайки и много солнечного света. Внешне она ничем не отличается от сотен других, однако ее название делает эту местность уникальной.

Можно увидеть обычную жилую улицу

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что это не единственный случай, когда в других странах есть частица "Украины". Например, в Лиссабоне, в сердце Португалии, есть проспект, который назван как раз в честь нашей страны. Можно увидеть фото проспекта. Он несет это название уже более 15 лет — с 2008 года.