На одном из далеких континентов есть улица, посвященная известному украинцу: чей "дух" там чувствуется (фото)
В Пенрите, Австралия, есть улица, получившая название известного украинского военного деятеля — Ивана Мазепы
В далекой Австралии есть уголок, который напрямую перекликается с украинской историей. В городе Пенрит одна из улиц называется Mazepa Avenue — в честь гетмана Ивана Мазепы, известного политического и военного деятеля Украины 17-18 века.
Пенрит расположен в Большом Западном Сиднее, примерно в 55 километрах от центрального делового района Сиднея. Город стоит на живописных берегах реки Непин, рядом с плато Камберленда, как объяснили в "Последний Бастион".
Mazepa Avenue выглядит как классическая австралийская жилая улица: невысокие дома с аккуратными дворами, зеленые лужайки и много солнечного света. Внешне она ничем не отличается от сотен других, однако ее название делает эту местность уникальной.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что это не единственный случай, когда в других странах есть частица "Украины". Например, в Лиссабоне, в сердце Португалии, есть проспект, который назван как раз в честь нашей страны. Можно увидеть фото проспекта. Он несет это название уже более 15 лет — с 2008 года.