Усього одна таблетка цього копійчаного препарату врятує помідори від грибка: просто розчиніть у воді

Томати скажуть вам "дякую"

Ці овочі досить чутливі і при недостатньому догляді можуть захворіти на грибок. Щоб зберегти врожай, важливо вчасно вжити заходів. Минулого разу ми розбирали, чим не можна удобрювати помідори, а тепер підкажемо, як захистити рослини від грибкових хвороб.

Щоб уберегти врожай, багато дачників вдаються до фурациліну — простого та недорогого, але при цьому результативного засобу. Про це пише prostoway.

Розчин з фурациліном для помідорів: рецепт

Одну таблетку фурациліну подрібнюємо до порошкоподібного стану та розчиняємо в одному літрі теплої води. Ретельно розмішуємо, щоб не залишилося грудочок. Готовий розчин можна перелити у пульверизатор.

Як обробляти кущі помідорів

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Обприскування краще проводити вранці чи ввечері, коли сонячна активність знижена. У цей час ризик появи опіків на листі через попадання крапель води під прямі промені мінімальний.

Необхідно ретельно обробляти нижню поверхню листя — це місце найбільш уразливе до грибкових інфекцій. Розчин потрібно розподілити по всій рослині.

Раніше ми розповідали, що огірки здатні давати врожай до перших заморозків. Дізнайтеся, як змусити плодоносити овочі до пізньої осені.