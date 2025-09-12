Принц-відщепенець любить Україну: який насправді вплив Гаррі на політиків за кордоном і чим він може допомогти

Візит принца Гаррі в Україну виявився сюрпризом

Принц Гаррі, герцог Сассекський, 12 вересня відвідав Київ у межах діяльності своєї благодійної організації "Invictus Games Foundation". Візит було присвячено підтримці українських військових, які зазнали поранень унаслідок повномасштабної війни, та розвитку програм реабілітації для ветеранів.

До столиці України Гаррі прибув разом із командою фонду, який він заснував у 2014 році після власної військової служби в Афганістані. Саме через "Ігри нескорених" принц багато років просуває ідеї спортивного відновлення та психологічної допомоги для поранених бійців у різних країнах.

"Телеграф" розповість, яку роль принц Гаррі насправді відіграє в політиці, чи представляє він інтереси Великої Британії та з якою метою приїхав до України.

"Ми не можемо зупинити війну": для чого Гаррі приїхав до України

Гаррі приїхав до України після чотириденного перебування у Великій Британії, де він брав участь у заходах на підтримку своїх благодійних ініціатив. До Києва він прибув нічним потягом із Польщі — саме таким маршрутом зазвичай користуються іноземні гості.

Візит було організовано на запрошення українського уряду та не анонсовано заздалегідь, аби уникнути зайвої уваги на тлі триваючих бойових дій. У програмі поїздки — відвідання Національного музею історії України у Другій світовій війні, зустріч із близько 200 ветеранами та переговори з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Гаррі також планує відвідати реабілітаційні центри й поспілкуватися з військовими, які перенесли ампутації чи отримали інші тяжкі поранення.

В інтерв’ю The Guardian дорогою до Києва принц наголосив:

Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення Принц Гаррі

Принц Гаррі / Facebook-сторінка

Приїзд герцога Сассекського до Києва безпосередньо пов’язаний із роботою його благодійної організації "Invictus Games Foundation", яку він заснував у 2014 році для підтримки поранених та хворих військовослужбовців через адаптивний спорт. Україна бере участь в Іграх від 2017 року, а на турнірі в Гаазі у 2023 році українська команда отримала стоячі овації.

Підтримка українських ветеранів з боку Гаррі почалася задовго до нинішнього візиту. Ще у 2022 році, на тлі початку повномасштабного вторгнення, він публічно висловив солідарність з українськими учасниками "Ігор нескорених".

У квітні 2025 року Гаррі відвідав Superhumans Centre у Львові на запрошення його CEO Ольги Руднєвої, з якою познайомився під час Ігор у Ванкувері в лютому. Там він зустрівся з пацієнтами, зокрема з військовими, які перенесли ампутації, і обговорив із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою інтеграцію спортивної реабілітації в державну політику України.

Принц Гаррі в реабілітаційному центрі у Львові, 10 квітня 2025 року. Stavnitser Andrey/Facebook

До березня 2025 року понад 22 тисячі українських ветеранів отримали доступ до програм, натхненних моделлю "нескорених", серед яких абонементи у спортзали та басейни. Фонд забезпечує обладнанням і тренуваннями безпосередньо в Україні, а також розвиває ініціативи "Поза іграми" — річні програми відновлення, що виходять за межі основних змагань.

Більше американець, ніж принц Великої Британії?

Принц Гаррі з 2020 року мешкає у США, в Монтесіто, Каліфорнія, разом із дружиною Меган Маркл та дітьми — шестирічним Арчі та чотирирічною Лілібет.

Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл / Facebook

Переїзд відбувся після рішення відмовитися від виконання офіційних обов’язків у складі британської королівської родини, що дало йому змогу зосередитися на незалежних проєктах — від "Ігор нескорених" до медіаініціатив у співпраці з Netflix.

У Каліфорнії його оточення складається переважно з близьких друзів та професійних знайомих. Впливових представників демократичної чи республіканської партії в нього немає. Серед друзів — актор Тайлер Перрі, який допоміг сім’ї з житлом у період переїзду; аргентинський гравець у поло Начо Фігерас, з яким Гаррі поділяє спортивне хобі; телеведучий Джеймс Корден, а також сусіди, серед яких Орландо Блум. Завдяки "Іграм нескорених" він підтримує давні контакти з колишньою першою леді США Джилл Байден, співпраця з якою триває ще з 2012 року.

Попри те що Гаррі неодноразово наголошував, що йому подобається життя у США і він планує залишатися там надовго, його соціальне коло залишається доволі вузьким і здебільшого орієнтованим на сім’ю та професійні контакти.

Візит принца Гаррі в Київ, 12 вересня / Facebook

У самій королівській родині принц займає особливе становище: після 2020 року він не виконує офіційних ролей, що фактично усунуло його від дипломатичної діяльності від імені Великої Британії.

Відносини з батьком, королем Карлом III, та братом, принцом Вільямом, залишаються складними. Вони не бачилися особисто від лютого 2024 року і лише 10 вересня 2025 року Гаррі вперше за 19 місяців зустрівся з батьком у Лондоні.

Принц без повноважень: чому візит Гаррі до України не можна називати політичним

Приїзд принца Гаррі до Києва привернув значну увагу медіа, однак варто наголосити, що цей візит не має прямої політичної ваги. Герцог Сассекський не виконує жодних офіційних функцій у складі британської монархії і не представляє Сполучене Королівство в міжнародних відносинах.

Його перебування в Україні слід розглядати насамперед у гуманітарному контексті. Візит відбувся в межах діяльності "Invictus Games Foundation" і має на меті підтримку українських ветеранів війни, розвиток програм спортивної та психологічної реабілітації, а також налагодження практичних проєктів допомоги. Усі публічні акценти під час приїзду спрямовані саме на цю сферу.

Присутність Гаррі в Києві є виразом його особистої та благодійної ініціативи. Вона покликана зміцнити міжнародну увагу до теми відновлення поранених військових, але не пов’язана з офіційною дипломатією чи політичними переговорами від імені Британії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що недавній масований наліт російських дронів на Польщу не був випадковим. Росія ще два роки тому розглядала сценарій нападу на Республіку, причому планувала провести його під чужим прапором.