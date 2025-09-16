В Україні їх не більше 360 пар: в одній з областей побачили червонокнижного "вогняного" птаха (фото)

На Дніпропетровщині живе рідкісний птах огар, який має яскравий рудий колір

На півдні Дніпропетровщини орнітологи помітили рідкісного птаха — огара, якого ще називають "червоною" або "вогняною качкою". Він занесений до Червоної книги України.

Популяція рідкісного птаха огара в Україні обмежується лише кількома сотнями пар, як повідомили у Кamenske.city. За підрахунками фахівців, їх в Україні всього 340-360 пар.

Рудий птах огар

Що то за рідкісний птах

Цей яскравий перелітний птах має такий вигляд: його оперення насиченого рудо-оранжевого кольору, крила мають білі й чорні відтінки, а дзьоб і лапи повністю чорні.

Ареал походження червонокнижного птаха огара

У природі огар мешкає на відкритих степових просторах біля водойм, часто обирає озера, річкові затоки чи лимани. Він добре пристосований до життя біля води, однак на відміну від багатьох качиних, проводить багато часу і на суходолі. Основний ареал походження — степові та напівпустельні зони Центральної Азії, Монголії, Китаю та Південно-Східної Європи.

Харчується переважно рослинною їжею: молодими пагонами, травами, зерном, але також споживає дрібних комах, молюсків чи навіть жаб.

