Ним досі захоплюються: який фільм 1992 року став справжньою сенсацією (відео)

Цей фільм зібрав у світовому прокаті понад 350 млн доларів

Є фільми, які навіть через десятиліття зберігають статус культових. Завдяки цікавому сюжету і блискучій грі акторів ці картини по-справжньому зачаровують глядача. Серед них можна виділити мелодраму "Красуня" та еротичний трилер "Основний інстинкт".

"Телеграф" вирішив розповісти, чому цей фільм у 1992 році став справжньою сенсацією. Бюджет фільму становив 49 млн доларів, але касові збори виявилися багаторазово вищими.

Який фільм став найпопулярнішим у 1992 році

Трилер "Основний інстинкт" (Basic Instinct) із Шерон Стоун та Майклом Дугласом у головних ролях у 1992 році викликав справжній фурор. Поєднання зухвалого сюжету, інтриги та якісної акторської гри зробили фільм одним із найпопулярніших в історії кіно.

Трилер "Основний інстинкт"

Режисером картини виступив Пол Верховен. Сюжет трилера зосереджений на розслідуванні вбивства рок-зірки. Головним підозрюваним стає письменниця детективів Кетрін Трамелл (Шерон Стоун), чиї романи дивовижно точно збігаються з реальними злочинами. Детектив Нік Карран (Майкл Дуглас) поступово втягується у небезпечну гру, де спокуса переплітається зі смертельною загрозою.

Найбільш обговорюваною у фільмі стала сцена допиту з Шерон Стоун, де вона у білому костюмі перехрещує ноги.

Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт"

У світовому прокаті кінокартина зібрала понад 350 млн доларів і була номінована на дві премії "Оскар" — за найкращий монтаж та найкращий оригінальний саундтрек. Фільм увійшов до списків культових кінострічок 90-х і досі вважається еталоном еротичного трилера.

