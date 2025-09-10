Підкорив серця мільйонів: який фільм був найпопулярнішим у 1990 році

Ця мелодрама стала культовою в історії кіно

У 90-х на екрани виходило чимало цікавих фільмів з майстерною акторською грою, красивими локаціями та приємною атмосферою. Окремі з них стали настільки популярними, що глядачі переглядають їх і досі.

У 1990 році у Сполучених Штатах Америки випустили мелодраму "Красуня". За сюжетом успішний підприємець Едвард Льюїс прибуває до Лос-Анджелеса, аби підписати вигідну угоду. У місті він випадково потрапляє у район "червоних ліхтарів", де зустрічає молоду повію Вівіан Ворд. Дівчина показує бізнесмену дорогу до готелю та проводить з ним ніч.

Джулія Робертс і Річард Гір у фільмі "Красуня", фото Getty Images

Після цього Льюїс пропонує Вівіан супроводжувати його на ділових зустрічах за гроші, а невдовзі — і повне фінансове утримання. Однак Ворд відмовляється, бо мріє про справжнє кохання. Наприкінці фільму Льюїс розуміє, що закоханий у дівчину і намагається дістатися до її квартири пожежною драбиною.

Джулія Робертс зіграла повію Вівіан Ворд, фото Getty Images

Робертс і Гір у стрічці "Красуня", фото Getty Images

Так стрічка стала для багатьох прикладом того, як кардинально може змінитися життя людини. Також творці показали, наскільки важливо вірити у дива та залишатися вірним своїм цінностям. Головні ролі у фільмі зіграли Джулія Робертс і Річард Гір, які ще на той момент не були відомими акторами. Однак після виходу мелодрами вони прославилися на весь світ. Касові збори стрічки сягнули 178 мільйонів доларів.

Трейлер фільму "Красуня"

