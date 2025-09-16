Не "Титаник" и даже не "Крестный отец": какой фильм называют лучшим в истории

Этот фильм вышел в 1994 году и поначалу не был популярным

Более 15 лет эта кинолента удерживает первое место в мировом рейтинге IMDb. В момент выхода она не стала кассовым хитом, но со временем превратилась в символ веры в дружбу и справедливость. Именно эта драма признана миллионами зрителей лучшим фильмом в истории.

Да, официально звания или титула "лучшей киноленты всех времен" нет. Однако по версии рейтинга IMDb, который формируют зрители, лидером является фильм "Побег из Шоушенка" режиссера Фрэнка Дарабонта.

Он имеет оценку 9,3 из 10 и опережает даже "Крестного отца" и "Темного рыцаря". Этот фильм превратился из малозаметного прокатного проекта в культовую ленту и символ надежды и свободы.

Кинолента вышла в 1994 году и была экранизацией повести Стивена Кинга "Рита Гейворт и побег из Шоушенко". Главный герой — банкир Энди Дюфрейн, несправедливо приговоренный к пожизненному заключению за убийство жены. В тюрьме он смог выстроить дружбу с Редом, тоже заключенным. Энди прошел путь от эмоциональной скованности до полной свободы и все же смог сбежать из тюрьмы.

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка". Фото: Getty Images

Стоит отметить, что первоначально картина не имела успеха в прокате. Фильм заработал лишь 16 млн, при том что его бюджет был около 25. Однако позже лента получила статус культовой и семь номинаций на "Оскар".

