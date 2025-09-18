Усі ваші рослини можуть зів'янути: що не можна робити 18 вересня

Віряни в цей день моляться і дотримуються деяких заборон

Сьогодні 18 вересня, православні християни та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам'ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. За старим стилем це свято припадало на 1 жовтня.

Євменій був єпископом Гортинської єпархії на острові Крит. Ще змалку він присвятив себе молитві, посту і служінню ближнім. Він був відомим як пастир, який дбав про убогих і сиріт, підтримував віру у суспільстві, зцілював хворих.

Проте Євменія було заслано у Тебаїду. Все через наполегливість у захисті православної віри проти монотелітської єресі. Там він і помер.

Традиції та прикмети 18 вересня

Віряни в цей день згадують про те, що треба бути милосердними і робити добрі справи. Важливо 18 вересня допомагати нужденним, сиротам і бідним. Моляться за здоров'я і захист віри.

дощ на Євменія — осінь буде довгою і вологою;

погода ясна 18 вересня — осінь буде спокійною;

туман вранці — чекайте на теплу осінь;

відлітають журавлі — скоро прийде холод.

Чекайте на холод, якщо побачили, що в цей день відлітають журавлі. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 18 вересня

сваритися, лихословити — ці слова "повернуться" до людини, яка їх промовила;

стригтися — вважається, що стрижка в цей день призведе до нещастя;

поливати і пересаджувати рослини — вони можуть зав'янути;

відмовляти у допомозі — така поведінка в цей день вважається недостойною.

Іменини 18 вересня

Іменини в цей день відзначають Аркадій, Борис, Аріадна, Іван, Ірина, Володимир, Михайло, Петро, Софія, Сергій.

