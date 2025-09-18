Все ваши растения могут увянуть: что нельзя делать 18 сентября

Верующие в этот день молятся и соблюдают некоторые запреты

Сегодня 18 сентября, православные христиане и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. По старому стилю этот праздник приходился на 1 октября.

Евмений был епископом Гортинской епархии на острове Крит. Еще с детства он посвятил себя молитве, посту и служению ближним. Он был известен как пастырь, который заботился о нищих и сиротах, поддерживал веру в обществе, исцелял больных.

Однако Евмения был сослан в Тебаиду. Все из-за настойчивости в защите православной веры против монотеллитской ереси. Там он умер.

Традиции и приметы 18 сентября

Верующие в этот день вспоминают о том, что нужно быть милосердными и делать добрые дела. Важно 18 сентября помогать нуждающимся, сиротам и бедным. Молятся о здоровье и защите веры.

дождь на Евмения – осень будет длинной и влажной;

погода ясная 18 сентября — осень будет спокойной;

туман утром – ждите теплую осень;

улетают журавли — скоро придет холод.

Ждите холода, если увидели, что в этот день отлетают журавли. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 18 сентября

ссориться, злословить — эти слова "вернутся" к человеку, который их произнес;

стричься – считается, что стрижка в этот день приведет, к несчастью;

поливать и пересаживать растения – они могут увянуть;

отказывать в помощи – такое поведение в этот день считается недостойным.

Именины 18 сентября

В этот день почитается память святого Валентина.

