Все ваши растения могут увянуть: что нельзя делать 18 сентября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верующие в этот день молятся и соблюдают некоторые запреты
Сегодня 18 сентября, православные христиане и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. По старому стилю этот праздник приходился на 1 октября.
Евмений был епископом Гортинской епархии на острове Крит. Еще с детства он посвятил себя молитве, посту и служению ближним. Он был известен как пастырь, который заботился о нищих и сиротах, поддерживал веру в обществе, исцелял больных.
Однако Евмения был сослан в Тебаиду. Все из-за настойчивости в защите православной веры против монотеллитской ереси. Там он умер.
Традиции и приметы 18 сентября
Верующие в этот день вспоминают о том, что нужно быть милосердными и делать добрые дела. Важно 18 сентября помогать нуждающимся, сиротам и бедным. Молятся о здоровье и защите веры.
- дождь на Евмения – осень будет длинной и влажной;
- погода ясная 18 сентября — осень будет спокойной;
- туман утром – ждите теплую осень;
- улетают журавли — скоро придет холод.
Что нельзя делать 18 сентября
- ссориться, злословить — эти слова "вернутся" к человеку, который их произнес;
- стричься – считается, что стрижка в этот день приведет, к несчастью;
- поливать и пересаживать растения – они могут увянуть;
- отказывать в помощи – такое поведение в этот день считается недостойным.
Именины 18 сентября
В этот день почитается память святого Валентина.
Ранее "Телеграф" писал о важных государственных событиях, которые произойдут в сентябре 2025 года. Мы подготовили для вас календарь праздников.