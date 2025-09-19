Цієї осені ви не побачите жодного павука у своєму домі: чим відлякати

Восьминогі комахи дуже бояться цього запаху

У своїй власній оселі ви можете легко зустріти непроханих гостей — павуків, які наче чекають моменту потрапити вам на очі. Однак поспішати за "хімією" не варто: є безпечніший і не менш дієвий спосіб позбутися їх.

Деякі запахи здатні на довгий час віднадити з дому павуків, пише express. Саме лаванда допоможе позбавитися восьминогих сусідів: сильний запах цієї рослини буквально лякає їх.

Ефірна олія лаванди — простий і натуральний спосіб захистити дім від павуків. Його насичений аромат з активними компонентами неприємний для "відвідувачів", які лякають багатьох українців, тому вони намагаються уникати таких місць. Якщо ви використовуєте лавандову олію, ви наповните приміщення не тільки приємним запахом, але й одночасно позбавитеся павуків, не вдаючись до дорогих хімічних засобів.

Фото: freepik

Простий спосіб захисту дому від павуків

Лаванда чудово справляється із завданням відлякування павуків. Це можуть бути і свічки, і ароматичні палички або ефірна олія – її насичений аромат діє однаково ефективно. Використовувати засіб дуже просто: капніть 15-20 крапель ефірної олії лаванди в пульверизатор з водою і розпорошіть суміш по оселі.

Раніше "Телеграф" писав, укус якого павука в Україні може вбити. Людям він відомий під жахаючою назвою.