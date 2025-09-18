Тут був "Одеський Лувр", а тепер стоїть сталінка: який вигляд мав торговий дім Петрококіно

Магазин братів Петрококіно називали "Одеським Лувром" за різноманітність та якість товарів

Не всі знають, що на місці сталінки на вулиці Грецькій, 26/28 в Одесі колись стояла одна з найкрасивіших будівель міста, в якій розташовувався торговий дім братів Петрококіно. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття його знав практично кожен одесит. Але під час Другої світової війни будівлю було зруйновано.

"Телеграф" пропонує дізнатися, який вигляд мав легендарний одеський торговий дім Петрококіно і що в ньому можна було придбати.

Свою торгову марку Петрококіно зареєстрували в Одесі 1858 року. Відтоді три покоління сім'ї успішно вели бізнес, спеціалізуючись на продажу закордонних товарів. Керував бізнесом Євстратій Михайлович Петрококіно, який мав значний досвід у теорії та практиці торгівлі, а також професійну освіту. Пізніше до нього приєднався брат Дмитро.

Магазин Петрококіно на Грецькій відкрили у 1896 році

Магазин на вулицях Грецькій та Рішельєвській, побудований за проєктом архітектора Олександра Бернардацці, Петрококіно відкрили в 1896 році. Сучасники називали цю будівлю "Одеським Лувром".

Торговий дім Петрококіно вражав асортиментом

Тут можна було купити практично будь-який товар і не турбуватися про його якість: від кухонного та столового посуду до садових інструментів, від дитячих іграшок та книжок до спортивних товарів, велосипедів та фотоапаратів. У продажу були й екзотичні позиції — гаванські сигари, французький желатин, італійські та англійські сірники, китайська мастика для підлоги. Напередодні Різдва тут проводили виставки, на яких можна було придбати святкові колекції подарунків.

"Одеський Лувр" вважався однією з визначних пам’яток міста

Для зручності клієнтів уздовж фасаду зробили виріз у тротуарі для під'їзду екіпажів, а біля входу встановили навіс на чавунних колонах. Усі роботи власники будівлі проводили власним коштом, внісши до міської каси понад тисячу рублів.

Біля магазину було обладнано зручний під’їзд для екіпажів

Торговий дім працював і розвивався до революції 1917 року, після чого припинив свою роботу. Відомо, що члени сім'ї Петрококіно емігрували в різні країни Європи та вже там продовжили займатися торгівлею.

За радянських часів будівлю зайняв магазин Торгсіна

За радянських часів у будівлі торгового дому на Грецькій розмістився магазин Торгсину, а пізніше там відкрили звичайний магазин. Під час одного з авіанальотів під час війни будівлю було зруйновано. На її місці в післявоєнні роки побудували сталінку, яка стоїть на цьому місці й сьогодні.

