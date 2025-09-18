Цю назву Луганська майже забули: як місто називалося спочатку і скільки імен змінило

Це одне з небагатьох міст в Україні, яке кілька разів поверталося до історичного імені

Місто Луганськ має багату та складну історію, що відображається у низці його назв протягом століть. Засноване у 1756 році на місці поселень Кам'яний Брід і Вергунка, Луганськ пройшов через кілька етапів розвитку і численні перейменування, що пов’язані з історичними подіями та політичними змінами.

Історично Луганськ був одним із важливих центрів вугледобування, металургії та машинобудування на Донбасі. Протягом XX століття його розвиток був тісно пов’язаний з промисловою експансією регіону. Місто багате культурними закладами, театрами та музеями, що зберігають пам’ять про технічний прогрес і історію краю.

Як називався Луганськ колись

Історія назв Луганська відображає складні історичні та політичні процеси, які впливали на місто протягом більше ніж двох століть. Спершу, у середині XVIII століття, на території сучасного Луганська існували два невеликі поселення — Кам'яний Брід і Вергунка. Ці селища були засновані у 1756 році і слугували основою для майбутнього міського поселення. Згодом, у 1882 році, у зв’язку з початком інтенсивного розвитку металургійної промисловості в регіоні, сформувалося місто, яке отримало назву Луганське — за назвою річки Лугань, що протікала поблизу. Ця назва відображала як географічне положення, так і новий індустріальний статус міста.

Вулиці Луганська, фото 1930-х років

У 1935 році Луганське отримало нову назву — Ворошиловград, на честь Климента Ворошилова, одного з радянських військових і політичних діячів того часу. Перейменування стало частиною ширшої практики в СРСР, коли міста носили імена тодішніх лідерів або героїв революції. Цей період тривав до 1958 року, коли, після смерті Сталіна і часткової десталінізації, місто повернуло свою історичну назву — Луганськ.

Драматичний театр в Луганську, 1950 год

Однак у 1970 році Ворошиловград повернув свою назву знову, і це зробили в рамках політики увічнення радянських діячів. Цей період тривав до 1990 року, коли, напередодні розпаду СРСР і в умовах політичних перебудов, місто знову отримало свою первісну назву Луганськ. Це було важливим символом повернення до історичних коренів та національної ідентичності.

Стела на в’їзді в місто Луганськ

Кожне перейменування відображало політичні зміни та амбіції часу, але водночас місто зберігало своє стратегічне значення як важливий промисловий центр сходу України. Сьогодні Луганськ є символом своєї історії, яка пройшла через численні трансформації, але залишилася невіддільною частиною культурної й економічної спадщини регіону.

У наші дні Луганськ перебуває у дуже складному стані через військову агресію Росії. Більше ніж 95% території Луганської області, включно з містом, залишаються під окупацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Відновлення мирного життя у місті наразі неможливе через активні бойові дії, руйнування інфраструктури та великі соціальні проблеми.

