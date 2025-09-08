Навіть за місто виїжджати не довелося: справжнього гіганта зловили у Дніпрі на популярному пляжі (фото, відео)

Риба здаватися не хотіла

З давніх-давен люди, що населяли територію України, селилися біля великих річок через наявність великої риби. І навіть у сьогодні багато чоловіків люблять провести свій день біля води, щоб дістати звідти справжніх річкових "монстрів". При цьому не завжди для цього треба виїжджати за межі великого міста.

Наприклад, рибалка зміг дістати величезного товстолоба прямо у центрі Дніпра. Фотографії були отримані від читача "Телеграфа".

За його інформацією, риба важить понад 10 кілограмів, а витягнути її вдалося з Дніпра в районі пляжу на Монастирському острові. Це практично у центрі міста.

На кадрах, які показав рибалка, помітно, що його здобич просто так здаватися не хотіла і деякий час намагалася втекти.

У Дніпрі спіймали величезного товстолобика

Риба важить понад 10 кілограмів

Спіймати його вдалося практично в центрі міста

Риба довго боролася за життя, але зрештою стала трофеєм

Як відомо, товстолобики це дуже поширена в Україні риба, яка в деяких випадках може досягати 50 кілограмів, але в середньому їхня вага не перевищує 20-35 кілограмів. Живуть вони у прісних водоймах близько 5-7 років і харчуються мікроскопічними водоростями чи зоопланктоном, проціджуючи його з води. Саме тому його вважають хорошим помічником у боротьбі з цвітінням води.

В Україні товстолобиків часто вживають у їжу, а сезон їхнього вилову настає щорічно з початку травня до середини вересня. Досвідчені рибалки для лову радять обирати безвітряну спекотну погоду, а також місця із чистою водою. Якщо ж вода каламутна, то це означає, що у цих риб достатньо їжі, щоб проігнорувати гачок з наживкою.

