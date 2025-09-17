Символи змінюються, історія залишається: як міг би виглядати новий герб могутнього Дніпра

Серед символів міста є жовта кухня у зруйнованому будинку, фото якої розлетілося по всьому світу

Дніпро — місто, яке чи не щодня обстрілюють росіяни. Попри це дніпряни продовжують жити та творити історію.

"Телеграф" поцікавився в нейромережі, як би зараз міг виглядати герб Дніпра. Натомість спершу розберемося, які символи на гербі Дніпра є зараз.

Наразі офіційним гербом Дніпра є герб, що був затверджений у 2002 році. На ньому розміщено кілька ключових елементів, що символізують багату історію та розвиток міста:

Три вежі з брамою: Вони уособлюють три основні частини Дніпра — старе місто, місто-фортецю та місто-порт.

Вони уособлюють три основні частини Дніпра — старе місто, місто-фортецю та місто-порт. Срібна підкова: Цей символ вказує на потужний розвиток промисловості та ковальства, що є історично важливою частиною ідентичності міста.

Цей символ вказує на потужний розвиток промисловості та ковальства, що є історично важливою частиною ідентичності міста. Два перехрещених срібних мечі: Вони підкреслюють роль Дніпра як козацької фортеці, символізуючи захист, силу та незламність.

Вони підкреслюють роль Дніпра як козацької фортеці, символізуючи захист, силу та незламність. Дві перехрещені срібні шаблі: Як і мечі, вони уособлюють славетне козацьке минуле міста.

Герб Дніпра

Нові символи в історії Дніпра

Окрім офіційних, у свідомості дніпрян з'явилися інші, не менш потужні знаки, що відображають сучасну історію міста. Ці символи не є офіційними, але міцно увійшли в життя та культуру Дніпра:

Кухня, що вціліла після атаки: Цей, мабуть, найвідоміший символ незламності міста, який з'явився після ракетного удару по житловому будинку на Набережній Перемоги. Вона стала візуальним уособленням надії та життя, що продовжується попри все.

Червоний хрест на білому фоні: Цей символ уособлює героїзм медиків, які надавали допомогу пораненим після ворожих обстрілів. Це символ милосердя, співчуття та підтримки.

Символ калини: Ця традиційна українська рослина набула нового значення, уособлюючи стійкість, відродження та нескореність українського народу та міста.

Шаблі: Дві шаблі на гербі можуть означати готовність до захисту, символізуючи козацтво, військову силу та боротьбу за свою Батьківщину.

Штучний інтелект створив для "Телеграфу" герб, що поєднує старі та нові символи міста, відображаючи його історичну силу та сучасну незламність. На ньому залишилися три вежі, що символізують історію міста, але тепер вони стоять на основі з уламків та руїн, що вказують на військові випробування. Поруч із мечами та шаблями, що символізують козацьке минуле, з’явився щит з кухнею, яка вціліла після атаки. Вона символізує життя та надію, а під нею знаходиться калина, що вказує на відродження та незламність.

Як би виглядав новий герб Дніпра

