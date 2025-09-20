Можете залишитися без грошей: що заборонено робити 20 вересня

20 вересня не варто позичати гроші

Сьогодні, 20 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни згадують мученика Євстафія Плакиду, його дружину Феопистію та синів Агапія і Феописта. За старим стилем це відбувалося 3 жовтня.

Євстафій Плакида жив у ІІ столітті у Римській імперії. Він був воїном, який служив під час правління імператора Траяна. Спочатку Плакида був язичником, але навернувся до християнства. Це сталося, коли Бог врятував його від лева під час полювання.

Євстафій Плакида, фото commons.wikimedia.org

Євстафій став вірним християнином, як і його дружина Феопистія. Вони вдвох проходили випробування, оскільки не хотіли поклонятися язичникам. Також подружжя виховувало двох синів — Агапія та Феописта. Імператор Траян наказав стратити родину. Євстафія, Феопистію, Агапія та Феописта замучили до смерті. Натомість вони стали прикладом беззаперечної віри в Ісуса Христа.

Традиції та прикмети 20 вересня

Цього дня християни моляться до Плакиди та його родини. Віряни просять про мир в країні, достаток та міцне здоров'я. У народній традиції цього дня збирали цибулю. Вважалось, що якщо не встигнеш це зробити — урожай згниє.

Ясна погода сьогодні — осінь буде теплою.

Сильний вітер — взимку буде сніжно.

Багато роси зранку — очікуйте на хорошу погоду.

Що не можна робити 20 вересня

Не варто відмовляти у допомозі, бо можна залишитися у поганому становищі.

Романтичні побачення будуть невдалими цього дня, тож краще не йти на них.

Позичати гроші, брати кредити — невдалі ідеї. Це може призвести до великих проблем з грошима.

