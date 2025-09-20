Укр

Можете остаться без денег: что запрещено делать 20 сентября

Что нельзя делать, чтобы не остаться без денег
20 сентября не стоит одалживать деньги

Сегодня, 20 сентября, согласно новоюлианскому календарю, верующие вспоминают мученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и сыновей Агапия и Феописта. По старому стилю это происходило 3 октября.

Евстафий Плакида жил во II веке в Римской империи. Он был воином, служившим во время правления императора Траяна. Первоначально Плакида был язычником, но обратился в христианство. Это произошло, когда Бог спас его от льва во время охоты.

Евстафий Плакида
Евстафий Плакида

Евстафий стал верным христианином, как и его супруга Феопистия. Они вдвоем проходили испытания, потому что не хотели поклоняться язычникам. Также супруги воспитывали двух сыновей — Агапия и Феописта. Император Траян приказал казнить семью. Евстафия, Феопистия, Агапия и Феописта замучили до смерти. Они стали примером безоговорочной веры в Иисуса Христа.

Традиции и приметы 20 сентября

В этот день христиане молятся к Плакиде и его семье. Верующие просят о мире в стране, изобилии и крепком здоровье. В народной традиции в этот день собирали лук. Считалось, что если не успеешь это сделать — урожай сгниет.

  • Ясная погода сегодня – осень будет теплой.
  • Сильный ветер – зимой будет снежно.
  • Много росы утром — ждите хорошей погоды.

Что нельзя делать 20 сентября

  • Не стоит отказывать в помощи, потому что можно остаться в плохом положении.
  • Романтические свидания будут неудачными в этот день, так что лучше не идти на них.
  • Одалживать деньги, брать кредиты — неудачные идеи. Это может привести к большим проблемам с деньгами.

