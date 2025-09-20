Можете остаться без денег: что запрещено делать 20 сентября

20 сентября не стоит одалживать деньги

Сегодня, 20 сентября, согласно новоюлианскому календарю, верующие вспоминают мученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и сыновей Агапия и Феописта. По старому стилю это происходило 3 октября.

Евстафий Плакида жил во II веке в Римской империи. Он был воином, служившим во время правления императора Траяна. Первоначально Плакида был язычником, но обратился в христианство. Это произошло, когда Бог спас его от льва во время охоты.

Евстафий Плакида, фото commons.wikimedia.org

Евстафий стал верным христианином, как и его супруга Феопистия. Они вдвоем проходили испытания, потому что не хотели поклоняться язычникам. Также супруги воспитывали двух сыновей — Агапия и Феописта. Император Траян приказал казнить семью. Евстафия, Феопистия, Агапия и Феописта замучили до смерти. Они стали примером безоговорочной веры в Иисуса Христа.

Традиции и приметы 20 сентября

В этот день христиане молятся к Плакиде и его семье. Верующие просят о мире в стране, изобилии и крепком здоровье. В народной традиции в этот день собирали лук. Считалось, что если не успеешь это сделать — урожай сгниет.

Ясная погода сегодня – осень будет теплой.

Сильный ветер – зимой будет снежно.

Много росы утром — ждите хорошей погоды.

Что нельзя делать 20 сентября

Не стоит отказывать в помощи, потому что можно остаться в плохом положении.

Романтические свидания будут неудачными в этот день, так что лучше не идти на них.

Одалживать деньги, брать кредиты — неудачные идеи. Это может привести к большим проблемам с деньгами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы по старому стилю. Остались считанные дни.