З Днем миру! Теплі привітання у картинках для рідних і близьких
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Надішліть рідним і близьким яскраву листівку і привітайте з Днем миру
Щорічно 21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. Це свято нагадує людству про цінність тиші та життя без війни.
Міжнародний день миру був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році, а з 2001 року закріплений як день глобального ненасильства та припинення вогню. В цей день у різних країнах проходять флешмоби та акції.
Зараз, коли Україна виборює право на незалежність та свободу, свято набуває особливого сенсу. Привітати рідних із Днем миру — це знак своєї уваги до них і нагадування про підтримку та надію.
Яскрава картинка у соцмережах точно підніме настрій важливій для вас людині. "Телеграф" зібрав для вас красиві листівки, щоб ви могли привітати близьких з Днем миру.
Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимуть українці у вересні. Ми підготували для вас кадендар важливих подій першого місяця осені.