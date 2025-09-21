З Днем миру! Теплі привітання у картинках для рідних і близьких

Надішліть рідним і близьким яскраву листівку і привітайте з Днем миру

Щорічно 21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. Це свято нагадує людству про цінність тиші та життя без війни.

Міжнародний день миру був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році, а з 2001 року закріплений як день глобального ненасильства та припинення вогню. В цей день у різних країнах проходять флешмоби та акції.

Зараз, коли Україна виборює право на незалежність та свободу, свято набуває особливого сенсу. Привітати рідних із Днем миру — це знак своєї уваги до них і нагадування про підтримку та надію.

Яскрава картинка у соцмережах точно підніме настрій важливій для вас людині. "Телеграф" зібрав для вас красиві листівки, щоб ви могли привітати близьких з Днем миру.

Привітання в картинках з Днем миру 2025

Міжнародний день миру відзначається 21 вересня

Привітайте рідних з Міжнародним день миру

Листівки з Днем миру 2025

Привітання з Днем миру 2025

