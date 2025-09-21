Укр

С Днем мира! Теплые поздравления в картинках для родных и близких

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Открытки и картинки с Международным днем мира
Открытки и картинки с Международным днем мира. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Отправьте родным и близким яркую открытку и поздравьте с Днем мира

Ежегодно 21 сентября в мире отмечают Международный день мира. Этот праздник напоминает человечеству о ценности тишины и жизни без войны.

День мира был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году, а с 2001 года закреплен как день глобального ненасилия и прекращения огня. В этот день в разных странах проходят флешмобы и акции.

Сейчас, когда Украина борется за право на независимость и свободу, праздник приобретает особый смысл. Поздравить родных с Днем мира — знак своего внимания к ним и напоминания о поддержке и надежде.

Яркая картинка в соцсетях точно поднимет настроение важному для вас человеку. "Телеграф" собрал для вас красивые открытки, чтобы вы могли поздравить близких с Днем мира.

Поздравление с Днем мира 2025
Поздравления в картинках с Днем мира 2025
С Днем мира картинки
Международный день мира отмечается 21 сентября
С Днем мира открытки
Поздравьте родных с Международным день мира
День мира
Открытки с Днем мира 2025
Открытки День мира
Поздравление с Днем мира 2025

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре. Мы подготовили для вас кадендарь важных событий первого месяца осени.

Теги:
#День Мира #Картинки #Открытки #Международный день мира #Привітання