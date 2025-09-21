Привітання до Другої Пречистої 2025: яскраві листівки і душевні побажання

Найкращі картинки для привітань та побажання своїми словами

Друга Пречиста, або Різдво Пресвятої Богородиці, вважається важливим християнським святом. В Україні його відзначають у нову та стару дати через перехід церков в Україні на новоюліанський календар.

Велике церковне свято, яке присвячене народженню Діви Марії — матері Ісуса Христа, великої праведниці та захисниці вірян, за новим стилем відзначається 8 вересня, а за старим — 21 вересня, яке цього року випадає на неділю.

"Телеграф" пропонує барвисті листівки до Різдва Пресвятої Богородиці 2025. Завантажуйте їх на свої пристрої, відправляйте близьким у месенджерах або поділіться у соцмережах. А ще побажайте рідним та друзям здоров’я, спокою та божої благодаті красивою прозою.

З Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, радості в сім’ї та удачі у справах. Нехай Пресвята Діва рятує під своїм покровом вас та ваших близьких. Щастя, божої благодаті та любові вам!

З усього серця вітаю із цим чудовим святим святом! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцної любові та добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас та близьких!

Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже ваш дім та вашу родину від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру вам, добра та душевної благодаті!

Зі священним святом — Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай заповітні прохання будуть почуті, нехай буде допомога дана в потрібну годину, нехай тільки добро живе в серцях і віра, і нехай світлою буде дорога твоя!

Цього дня християни йдуть до храмів та звертаються до Богородиці. "Телеграф" публікував сильні молитви до Другої Пречистої 2025.