Нарендра Моді був заручений ще дитиною

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді більш ніж півстоліття перебуває у шлюбі з Джашодабен Моді — жінкою, яку він приховував майже все своє життя. Цієї середи топчиновник, який намагається бути другом російському диктатору Путіну, відзначає 75-річчя.

Упродовж 50 років Моді приховував факт свого шлюбу. У виборчих документах він вказував прочерк або залишав графу "дружина" порожньою, що стало предметом судових розглядів. У 2014 році суд, однак, визнав політика невинним.

Пара одружилася 1968 року, коли Джашодабен було лише 15 років, а Моді — 17. При цьому одружили їх за згодою, укладеною їхніми сім’ями ще в дитинстві молодих. На момент весілля обидвоє залишалися неповнолітніми.

Джашодабен Моді — що відомо про дружину прем’єра Індії

Джашодабен народилася 1952 року. Мати її померла, коли їй було два роки. Після весілля її чоловік Нарендра поїхав у дворічну подорож Індією, а через три роки й зовсім залишив дім. За словами брата Нарендри Самбхая, шлюб його сестри так і не був консумований — подружжя ніколи не вступало в інтимні стосунки. При цьому Нарендра заохочував дружину до навчання, але сам майже не брав участь у її житті.

У 1976 році Джашодабен здобула педагогічну освіту і все життя присвятила роботі в школі. Наразі вона на пенсії та отримує допомогу у розмірі 14 тисяч рупій — приблизно 160 доларів (або менш як 5 тисяч гривень). У 1991 році жінка переселилася в село, а пізніше влаштувалася в місті Удджайн, де живе разом з братом та його дружиною.

Відомо, що у листопаді 2014 року дружина Моді здійснила свою першу поїздку до Мумбая, де помолилася за свого чоловіка у храмі Махалакшмі та храмі Сіддхівінаяк. У грудні 2014 року журналіст пакистанського інформаційного агентства Dawn News сказав: "Небагато газет наважилися повідомити про біди, з якими зіткнулася Джашодабен".

Джашодабен Моді у центрі. Фото: hindustantimes.com

Нещодавно був день народження білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Дізнайтеся, як виглядає його коханка та мати Колєньки Лукашенка.