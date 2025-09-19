"Я ніколи не бачив її такою щасливою": мережа занепокоїлася через фото з радісними Трампом і Кейт Міддлтон

У мережі дивуються "радісному" фото з британською принцесою і скандальним політиком

Нещодавнє фото, на яких президент США Дональд Трамп разом із принцесою Кейт Міддлтон під час офіційного королівського банкету у Великій Британії, викликало наростаючий резонанс у соцмережах.

Відомо, що на розкішному заході, організованому на честь другого державного візиту американського лідера до Туманного Альбіону, Трампа посадили між королем Чарльзом III та дружиною принца Вільяма — принцесою Кетрін, яка у 2024 році лікувалася від раку. Розмова президента з 43-річною герцогинею та їхні усміхнені обличчя були вмить зафіксовані на камеру. Користувачі мережі відреагували змішано на цей "щасливий тандем".

Щасливі Трамп і Кейт Міддлтон

Не всі побачили у цьому кадрі просту ввічливість із боку британської принцеси, яка у майбутньому, ймовірно, зійде на престол. На Reddit обговорюють, що Трамп регулярно опиняється в центрі гучних політичних скандалів, а його критики нерідко називають його "фашистом" та "тираном". На цьому тлі щиро щасливий вираз обличчя Кейт поряд з ним для багатьох видався тривожним та двозначним.

Фото: Getty Images

Одні користувачі пишуть, що принцеса просто виконувала свій королівський обов’язок — посміхатися та підтримувати атмосферу на офіційних зустрічах. Інші відзначають: якщо радість Кейт справжня, це може виглядати як схвалення постаті політика, якого в Європі сприймають вкрай неоднозначно.

Фото: Getty Images

Реакція мережі

Я ніколи не бачила Кейт такою щасливою

Огидно, як еліти по всьому світу підлизуються до цього сексуального хижака та фашиста

Погано. Дуже погано. Ніхто в здоровому глузді не хоче цього робити. Вони або відчувають, що повинні або погоджуються з його поглядом на світ. У будь-якому випадку, нам кінець

Члени королівської родини його опрацьовують. Його посадили поруч із прекрасною принцесою, майбутньою королевою (або її близьким аналогом), щоб догодити йому. Лестощі — запорука більшого розташування. Це обов’язок членів королівської родини. Невипадково вона одягла тіару і слухає його маячню

Вона не фальшиво посміхається, як гієна, а щиро радіє та посміхається поруч із цим мерзотником. Особисто я вважаю, що в них одні й ті самі політичні погляди

Це просто нудотно, чесно кажучи. Я розумію, що вони хочуть продемонструвати свою м’яку силу, але робити це в той час, коли в Сполучених Штатах твориться стільки всього поганого… і виглядати при цьому таким страшенно задоволеним

Я не можу звинувачувати її за всі ці події. Ні за розсадку гостей, ні за те, що їй довелося весь вечір усміхатися та спілкуватися з почесним гостем. Але я вражений непідробному щастю, яке читалося в її посмішці та виразі обличчя

