"Я ніколи не бачив її такою щасливою": мережа занепокоїлася через фото з радісними Трампом і Кейт Міддлтон
У мережі дивуються "радісному" фото з британською принцесою і скандальним політиком
Нещодавнє фото, на яких президент США Дональд Трамп разом із принцесою Кейт Міддлтон під час офіційного королівського банкету у Великій Британії, викликало наростаючий резонанс у соцмережах.
Відомо, що на розкішному заході, організованому на честь другого державного візиту американського лідера до Туманного Альбіону, Трампа посадили між королем Чарльзом III та дружиною принца Вільяма — принцесою Кетрін, яка у 2024 році лікувалася від раку. Розмова президента з 43-річною герцогинею та їхні усміхнені обличчя були вмить зафіксовані на камеру. Користувачі мережі відреагували змішано на цей "щасливий тандем".
Щасливі Трамп і Кейт Міддлтон
Не всі побачили у цьому кадрі просту ввічливість із боку британської принцеси, яка у майбутньому, ймовірно, зійде на престол. На Reddit обговорюють, що Трамп регулярно опиняється в центрі гучних політичних скандалів, а його критики нерідко називають його "фашистом" та "тираном". На цьому тлі щиро щасливий вираз обличчя Кейт поряд з ним для багатьох видався тривожним та двозначним.
Одні користувачі пишуть, що принцеса просто виконувала свій королівський обов’язок — посміхатися та підтримувати атмосферу на офіційних зустрічах. Інші відзначають: якщо радість Кейт справжня, це може виглядати як схвалення постаті політика, якого в Європі сприймають вкрай неоднозначно.
Реакція мережі
Раніше повідомлялося, що у Британії Трамп зганьбився своїм знанням історії та географії. Він утретє переплутав Вірменію з Албанією.