Червонокнижна змія повзла просто посеред шосе на Дніпропетровщині: вона може виростати до 2 метрів (відео)

На Запорозькому шосе у Дніпропетровській області побачили полоза сарматського, який є в Червоній книзі

Українка знайшла посеред дороги червонокнижну змію, яка може виростати до 2 метрів. Ця подія сталась на Запорізькому шосе поблизу Дніпра.

Як можна побачити на відео користувача Facebook, жінка взяла сумку, обережно поклала туди змію, щоб не нашкодити їй, і згодом випустила в степ — у природне середовище.

Що то за змія

Сарматський полоз — це рідкісний і охоронюваний вид змій, занесений до Червоної книги України. Він має струнке витягнуте тіло довжиною до 2 метрів, зазвичай світло-бурого або оливкового забарвлення зі темними плямами. Ця змія мешкає у степах, на схилах балок, у чагарниках і на кам’янистих територіях, де знаходить схованки.

Який вигляд має полос сарматський

Харчується полоз дрібними гризунами, ящірками, іноді пташенятами чи яйцями птахів. Попри свій розмір, він абсолютно не становить загрози для людини, оскільки є неотруйним. Навпаки — сарматський полоз корисний, адже регулює чисельність мишоподібних гризунів.

