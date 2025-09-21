Червонокнижна змія повзла просто посеред шосе на Дніпропетровщині: вона може виростати до 2 метрів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На Запорозькому шосе у Дніпропетровській області побачили полоза сарматського, який є в Червоній книзі
Українка знайшла посеред дороги червонокнижну змію, яка може виростати до 2 метрів. Ця подія сталась на Запорізькому шосе поблизу Дніпра.
Як можна побачити на відео користувача Facebook, жінка взяла сумку, обережно поклала туди змію, щоб не нашкодити їй, і згодом випустила в степ — у природне середовище.
Що то за змія
Сарматський полоз — це рідкісний і охоронюваний вид змій, занесений до Червоної книги України. Він має струнке витягнуте тіло довжиною до 2 метрів, зазвичай світло-бурого або оливкового забарвлення зі темними плямами. Ця змія мешкає у степах, на схилах балок, у чагарниках і на кам’янистих територіях, де знаходить схованки.
Харчується полоз дрібними гризунами, ящірками, іноді пташенятами чи яйцями птахів. Попри свій розмір, він абсолютно не становить загрози для людини, оскільки є неотруйним. Навпаки — сарматський полоз корисний, адже регулює чисельність мишоподібних гризунів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі Вінницької області побачили серед лісу величезну дику тварину — зубра.