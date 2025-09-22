Давня назва українського міста ожила в столиці Ісландії: поруч є російське посольство (фото)

У Рейк’явіку площу біля російського посольства назвали на честь Києва

У багатьох країнах світу символічно перейменували вулиці та площі, щоб висловити підтримку Україні. Одним із таких прикладів стало рішення влади Рейк’явіка, столиці Ісландії.

Там площі, що розташована біля посольства Росії, присвоїли назву "Київ". Місце отримало подвійне ім’я — Kænugarður/Kýiv-torg, а англійською мовою — Kyiv Square, як повідомили у "Хмарочос".

Ось який вигляд має площа в Ісландії:

Площа Києва біля посольства Російської Федерації в Рейк'явіку

Цікаво, що Kænugarður — це стародавнє ісландське найменування Києва. Ідею використати саме цю назву запропонував представник міської влади та голова районної ради від Партії Незалежності Ейтор Арналдс.

Площа розташована на розі вулиць Garðastræti та Túngata, поруч із російським посольством, консульством та резиденцією посла. Вона вже три роки офіційно носить нову назву і стала символом міжнародної солідарності з українським народом.

