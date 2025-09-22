Древнее название украинского города ожило в столице Исландии: рядом есть российское посольство (фото)
В Рейкьявике площадь возле российского посольства назвали в честь Киева
Во многих странах мира символически переименовали улицы и площади, чтобы выразить поддержку Украине. Одним из таких примеров стало решение властей Рейкьявика, столицы Исландии.
Там площади, расположенной у посольства России, присвоили название "Киев". Место получило двойное имя — Kænugarður/Kýiv-torg, а на английском языке — Kyiv Square, как сообщили в "Хмарочос".
Вот как выглядит площадь в Исландии:
Интересно, что Kænugarður – это древнее исландское наименование Киева. Идею использовать именно это название предложил представитель городских властей и глава районного совета от Партии Независимости Эйтор Арналдс.
Площадь расположена на углу улиц Garðastræti и Túngata, рядом с российским посольством, консульством и резиденцией посла. Она уже три года официально носит новое название и стала символом международной солидарности с украинским народом.
