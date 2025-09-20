У серці Литви є вулиця, що нагадує про стійкість України: нею щодня ходять російські дипломати (фото)

У столиці Литви є вулиця Героїв України, яка вже 3 роки носить цю назву

У столиці Литві вже три роки є вуличка, яка носить назву Героїв України. Вона символічно знаходиться біля російського посольства.

Рішення про те, аби безіменна вулиця у Вільнюсі мала назву Героїв України, ухвалила міська рада, а вже в день голосування на фасадах встановили таблички з написом двома мовами — литовською та українською. Про це написали в Укрінформ.

Вулиця Героїв України біля посольства Російської Федерації Вулиця Героїв України у напрямку посольства

Мер міста Ремігіюс Шімашюс нагадав, що ще 3 березня було ухвалено принципове рішення надати цій безіменній вулиці ім’я, яке символізує мужність і незламність українського народу.

Таким чином столиця Литви вкотре продемонструвала підтримку Україні у її боротьбі за свободу та незалежність.

В день, коли її перейменовували, вулиця мала такий вигляд:

