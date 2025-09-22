Найстаріша жінка Японії вразила світ. Її секрет – не дієта і не спорт

Сігеко Кагава пережила дві світові війни

Місяць тому 114-річна пенсіонерка з префектури Нара на ім’я Сігеко Кагава стала найстарішим жителем Японії та Азії після смерті 114-річної Мієко Хіроясу. Вона пережила дві світові війни, під час однієї з яких служила у шпиталі.

Жінка наважилася вийти на пенсію лише у 86 років. "Телеграф" розповість вам незвичайну історію Сігеко Кагава.

Сігеко Кагава народилася 28 травня 1911 року, у період глибоких змін у Японії. Після закінчення жіночого медичного коледжу Осаки (нині Медичний університет Кансай) вона зайнялася лікарською практикою в епоху, коли жінок-лікарів було мало.

Під час Другої світової війни вона служила у шпиталі в Осаці. Жінка з сумом згадує повну руйнацію свого рідного міста внаслідок повітряних нальотів та трагічну загибель безлічі людей.

Після війни вона керувала сімейною клінікою, одночасно виконуючи обов’язки акушера-гінеколога. Жінка завжди була напоготові, щоб швидко надати медичну допомогу майбутнім мамам протягом усієї ночі.

Кагава зберігала професійну активність досить довго. Вона вийшла на пенсію лише у 86 років – на десятиліття пізніше більшості своїх однолітків.

Життя після 100 тільки починається

Навіть після того, як їй виповнилося 100 років, вона зберегла цікавість і любов до життя і вирішила приєднатися до естафети Олімпійського вогню в Токіо в інвалідному візку. У віці 109 років жінка стала одним із найстарших факелоносців в історії Олімпійських ігор, побивши рекорд.

109-річна Сігеко Кагава на Олімпіаді-2021 у Токіо

У свої 114 років Кагава продовжує вести енергійний спосіб життя, приділяючи багато уваги спілкуванню та соціальним зв’язкам. Вона підтримує громадську активність та не забуває своїх пацієнтів.

Літня японка любить дивитися вар’єте та новини, займатися каліграфією та читати газети. Вона віддає перевагу традиційній японській дієті — рису, смаженій рибі, сезонним овочам. При цьому для неї смак їжі важливіший за користь.

Сігеко Кагава займається каліграфією

Її родина каже, що довгожителька не робить нічого незвичайного. Вона дотримується певного порядку дня, лягає спати та прокидається у певний час, їсть невеликими порціями, але завжди повноцінно харчується тричі на день.

Коли журналісти попросили її розкрити "секрет", Кагава не стала читати проповіді про макробіотичну дієту чи підрахунок кроків. Натомість вона сказала: "У мене його немає. Я просто граю щодня. Моя енергія — мій головний актив. Я йду, куди хочу, їм, що хочу, і роблю, що хочу. Я вільна і незалежна".

Дослідження "ікігай" — японського поняття, яке перекладається як "причина існування" — показують, що люди похилого віку, що зберігають почуття мети та свободи, мають нижчий ризик смертності, незалежно від дієти або медичної допомоги.

