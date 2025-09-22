Самая старая женщина Японии поразила мир. Ее секрет — не диета и не спорт

Сигэко Кагава пережила две мировые войны

Месяц назад 114-летняя пенсионерка из префектуры Нара по имени Сигэко Кагава стала старейшим жителем Японии и Азии после смерти 114-летней Миёко Хироясу. Она пережила две мировых войны, во время одной из которых служила в госпитале.

Женщина решилась выйти на пенсию только в 86 лет. "Телеграф" расскажет вам необычную историю Сигэко Кагава.

Сигэко Кагава родилась 28 мая 1911 года, в период глубоких перемен в Японии. После окончания Женского медицинского колледжа Осаки (ныне Медицинский университет Кансай) она занялась врачебной практикой в ​​эпоху, когда женщин-врачей было мало.

Во время Второй мировой войны она служила в госпитале в Осаке. Женщина с грустью вспоминает полное разрушение своего родного города в результате воздушных налётов и трагическую гибель множества людей.

После войны она управляла семейной клиникой, одновременно выполняя обязанности акушера-гинеколога. Женщина всегда была наготове, чтобы быстро оказать медицинскую помощь будущим мамам в течение всей ночи.

Кагава сохраняла профессиональную активность достаточно долго. Она вышла на пенсию только в 86 лет – на десятилетия позже большинства своих сверстниц.

Жизнь после 100 только начинается

Даже после того, как ей исполнилось 100 лет, она сохранила любопытство и любовь к жизни и решилась присоединиться к эстафете Олимпийского огня в Токио в инвалидной коляске. В возрасте 109 лет женщина стала одним из самых возрастных факелоносцев в истории Олимпийских игр, побив рекорд.

109-летняя Сигэко Кагава на Олимпиаде-2021 в Токио

В свои 114 лет Кагава продолжает вести энергичный образ жизни, уделяя много внимания общению и социальным связям. Она поддерживает общественную активность и не забывает своих пациентов.

Пожилая японка любит смотреть варьете и новости, заниматься каллиграфией и читать газеты. Она отдает предпочтение традиционной японской диете — рису, жареной рыбе, сезонным овощам. При этом для нее вкус еды важнее пользы.

Сигэко Кагава занимается каллиграфией

Ее семья говорит, что долгожительница не делает ничего необычного. Она придерживается определенного распорядка дня, ложится спать и просыпается в определенное время, ест небольшими порциями, но всегда полноценно питается три раза в день.

Когда журналисты попросили ее раскрыть "секрет", Кагава не стала читать проповеди о макробиотической диете или подсчете шагов. Вместо этого она сказала: "У меня его нет. Я просто играю каждый день. Моя энергия — мой главный актив. Я иду, куда хочу, ем, что хочу, и делаю, что хочу. Я свободна и независима".

Исследования "икигай" — японского понятия, которое переводится как "причина существования" — показывают, что пожилые люди, сохраняющие чувство цели и свободы, имеют более низкий риск смертности, независимо от диеты или медицинской помощи.

