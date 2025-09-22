Самая старая женщина Японии поразила мир. Ее секрет — не диета и не спорт
Сигэко Кагава пережила две мировые войны
Месяц назад 114-летняя пенсионерка из префектуры Нара по имени Сигэко Кагава стала старейшим жителем Японии и Азии после смерти 114-летней Миёко Хироясу. Она пережила две мировых войны, во время одной из которых служила в госпитале.
Женщина решилась выйти на пенсию только в 86 лет. "Телеграф" расскажет вам необычную историю Сигэко Кагава.
Сигэко Кагава родилась 28 мая 1911 года, в период глубоких перемен в Японии. После окончания Женского медицинского колледжа Осаки (ныне Медицинский университет Кансай) она занялась врачебной практикой в эпоху, когда женщин-врачей было мало.
Во время Второй мировой войны она служила в госпитале в Осаке. Женщина с грустью вспоминает полное разрушение своего родного города в результате воздушных налётов и трагическую гибель множества людей.
После войны она управляла семейной клиникой, одновременно выполняя обязанности акушера-гинеколога. Женщина всегда была наготове, чтобы быстро оказать медицинскую помощь будущим мамам в течение всей ночи.
Кагава сохраняла профессиональную активность достаточно долго. Она вышла на пенсию только в 86 лет – на десятилетия позже большинства своих сверстниц.
Жизнь после 100 только начинается
Даже после того, как ей исполнилось 100 лет, она сохранила любопытство и любовь к жизни и решилась присоединиться к эстафете Олимпийского огня в Токио в инвалидной коляске. В возрасте 109 лет женщина стала одним из самых возрастных факелоносцев в истории Олимпийских игр, побив рекорд.
В свои 114 лет Кагава продолжает вести энергичный образ жизни, уделяя много внимания общению и социальным связям. Она поддерживает общественную активность и не забывает своих пациентов.
Пожилая японка любит смотреть варьете и новости, заниматься каллиграфией и читать газеты. Она отдает предпочтение традиционной японской диете — рису, жареной рыбе, сезонным овощам. При этом для нее вкус еды важнее пользы.
Ее семья говорит, что долгожительница не делает ничего необычного. Она придерживается определенного распорядка дня, ложится спать и просыпается в определенное время, ест небольшими порциями, но всегда полноценно питается три раза в день.
Когда журналисты попросили ее раскрыть "секрет", Кагава не стала читать проповеди о макробиотической диете или подсчете шагов. Вместо этого она сказала: "У меня его нет. Я просто играю каждый день. Моя энергия — мой главный актив. Я иду, куда хочу, ем, что хочу, и делаю, что хочу. Я свободна и независима".
Исследования "икигай" — японского понятия, которое переводится как "причина существования" — показывают, что пожилые люди, сохраняющие чувство цели и свободы, имеют более низкий риск смертности, независимо от диеты или медицинской помощи.
