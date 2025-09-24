Чи реально списатися зі служби через погіршення стану психіки? Юрист навела випадок на мільйон

Попри важкі психічні травми, з військового обліку можуть не виключити, але тут є рішення

В багатьох випадках реально дуже важко списатися з військової служби через погіршення стану психіки. Але бувають випадки, коли це стає можливим — існують кейси вирішення таких справ на користь військовослужбовців.

Про це розповіла полтавський адвокат Світлана Ярошенко в коментарі "Телеграфу". За її словами, нещодавно її адвокатська контора вирішила справу, завдяки якій військовий отримав від військової частини виплату в 700 тисяч гривень, отримає 250 тисяч від іншої в/ч та спишеться при цьому зі служби.

"Чоловік воював у складі десантно-штурмової бригади. У нього немає ніяких фізичних вад, але психіка постраждала. Коли він знаходився на госпітальному лікуванні в Полтаві, його навіть взяли на психіатричний облік. Та, попри купу невтішних діагнозів, ВЛК не виключила його з військового обліку, і він був переведений у бригаду для обмежено придатних до служби, яка дислокується у Львові", — розповіла адвокат.

Жінка військового, яка поїхала до Львова разом із ним, звернулася до юристів за юридичною підтримкою. Першим кроком стало оскарження висновку ВЛК в регіональній комісії. Внаслідок цього чоловіка було визнано непридатним до військовлї служби з виключенням з військового обліку.

Далі почалася боротьба за виплати, які військовому не надавали вже півтора року. Так, військова частина, де служив чоловік, після поранення у 2022 році почала виплачувати йому менше грошей, ніж належить, а бойові виплати взагалі не нараховувала. Частина, до якої його перевели, також нічого не платила.

"Рік тому, якраз у вересні, ми звернулися до суду. Мій клієнт тоді не вірив, що виграє його. Ба більше, не вірив навіть у те, що його колишнє командування могло нараховувати йому менше, аніж належить, грошове забезпечення. Суд задовольнив усі наші вимоги. На отримані кошти родина придбала приватний будиночок, де ветеран почувається психологічно захищеним", — резюмувала адвокат.