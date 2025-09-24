Реально ли списаться со службы из-за ухудшения состояния психики? Юрист привела случай на миллион

Несмотря на тяжелые психические травмы, из военного учета могут не исключить, но есть решение

Во многих случаях реально очень трудно списаться с военной службы из-за ухудшения состояния психики. Но бывают случаи, когда это становится возможным — существуют кейсы по решению таких дел в пользу военнослужащих.

Об этом рассказала полтавский адвокат Светлана Ярошенко в комментарии "Телеграфу". По ее словам, недавно ее адвокатская контора решила дело, благодаря которому военный получил от воинской части выплату в 700 тысяч гривен, получит 250 тысяч от другой в/ч и спишется при этом со службы.

"Муж воевал в составе десантно-штурмовой бригады. У него нет никаких физических недостатков, но психика пострадала. Когда он находился на госпитальном лечении в Полтаве, его даже приняли на психиатрический учет. Но, несмотря на кучу неутешительных диагнозов, ВЛК не исключила его с военного учета, и он был переведен в бригаду для ограниченно пригодных к службе, дислоцирующуюся во Львове", — рассказала адвокат.

Жена военного, которая уехала во Львов вместе с ним, обратилась к юристам за юридической поддержкой. Первым шагом стало обжалование заключения ВЛК в региональной комиссии. В результате этого мужчина был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

Далее началась борьба за выплаты, которые военному не предоставляли уже полтора года. Так, военная часть, где служил мужчина, после ранения в 2022 году начала выплачивать ему меньше денег, чем положено, а боевые выплаты вообще не начислялась. Часть, в которую его перевели, тоже ничего не платила.

"Год назад, как раз в сентябре, мы обратились в суд. Мой клиент тогда не верил, что выиграет его. Более того, не верил даже в то, что его прежнее командование могло начислять ему меньшее, чем положено, денежное обеспечение. Суд удовлетворил все наши требования. На полученные средства семья приобрела частный домик, где ветеран чувствует себя психологически защищенным", — резюмировала адвокат.