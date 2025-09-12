Рус

Їхній дім — тюрма. Нардеп пояснив, чому не карають "бусифікаторів" із ТЦК

Ігор Тимофєєв
Іноді віййськовослужбовці ТЦК вдаються до силової "бусифікації"
Іноді віййськовослужбовці ТЦК вдаються до силової "бусифікації". Фото Колаж "Телеграфу"

Придатність до служби визначає ВЛК, але всі горіхи сиплються на ТЦК

Військовослужбовці ТЦК та СП, які перевищують повноваження або вчиняють інші правопорушення, мають нести відповідальність, у тому числі кримінальну. Однак у половині резонансних справ факт насильства з боку людей у військовій формі не підтверджується.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він пояснив, що заважає притягувати до відповідальності військових, які займаються свавільством і "бусифікацією".

— Якщо "людина, яка мала ознаки військової форми одягу" (бо я не знаю — це представник ТЦК чи ні, застосовує фізичну силу до громадян України, позбавляючи їх таким чином волі), його дім — тюрма. Я одразу про це казав і буду казати, — наголосив нардеп.

За його словами, коли він отримує офіційні звернення про "бусифікацію", то одразу піднімає "на вуха" поліцію, прокуратуру, військову службу правопорядку, представників ТЦК тощо. І домагається, щоб йому не просто дали відписку, що "не було перевищення повноважень", а змушує відкривати провадження, збирати відеодокази тощо.

— Я вважаю, що це неприпустимо і за це повинна бути кримінальна відповідальність. Вона, до речі, й так є. Питання в іншому, що люди, до яких був застосований такий фізичний вплив, на жаль, не пишуть звернення. Тож якщо можете, напишіть, що депутат Федієнко, готовий їх приймати, — каже "слуга".

Він додав, що з тих історій, якими він займався, факти підтверджуються 50 на 50.

— Люди на емоціях пишуть в соціальних мережах, але коли починаєш розбиратися, то випливають різні моменти. Дуже простий приклад. ТЦК мобілізувала людину з інвалідністю (так це подається). Я дістаю свій самурайсько-депутатський "меч", починаю всіх кришити в капусту, але потім мені надають документ, за яким людина придатна проходити службу в підрозділах зв'язку, оперативного забезпечення, ТЦК та СП й так далі, — розповідає член оборонного комітету.

За його словами, центр комплектування виконав свою роботу, але не він визначає придатність до служби. Це робить ВЛК відповідно до наказу №420 Міноборони, який регламентує роботу комісій.

— Чомусь про цей наказ суспільство взагалі мовчить. Чомусь про ВЛК, які визначають придатність, суспільство мовчить. А що робити ТЦК? Не мобілізувати таку людину? Тоді до них прийде ДБР, бо це є зловживанням службовим становища. У нього є папірець, що він придатний до служби. Він не може цю людину не мобілізувати, але його не відправлять в стрільці штурмового підрозділу. Адже в армії є не тільки вони, там у великій кількості потрібні зв'язківці, електрики, діловоди, бухгалтери, економісти, юристи. Тобто всі побутові професії, які є на звичайному підприємстві, — підсумував Олександр Федієнко.

