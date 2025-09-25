Можете накликати негаразди: що не можна робити 25 вересня

У цей день заборонено лінуватися та відмовляти у допомозі

У четвер, 25 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують преподобну Єфросинію Олександрійську. Раніше це відбувалося 8 жовтня.

Єфросинія жила в Олександрії та походила із заможної родини. Батько навчив доньку вірити в Ісуса Христа і згодом захотів видати її заміж. Однак Єфросинія відмовилась, оскільки прагнула присвятити життя Богу.

Свята Єфросинія, фото uapc.te.ua

Дівчина втекла з дому, назвала себе Ізмарагдом і почала служити у чоловічому монастирі, щоб її не впізнали. Там Єфросинія жила протягом 38 років. Батько часто спілкувався з Ізмарагдом, не усвідомлюючи, що це його донька. Єфросинія розповіла правду татові незадовго до смерті. Після поховання доньки чоловік віддав усе майно нужденним і постригся у ченці.

Традиції та прикмети 25 вересня

Цього дня віряни моляться до святої Єфросинії, щоб вона допомогла подолати хвороби та душевний біль. Також просять допомоги у справах, вирішенні проблем, навчанні. У народі цього дня шинкували капусту та прибирали у домі.

Падає дощ — зима буде довгою.

З'явилися заморозки — наступного року чекайте на великий урожай.

Помітили туман — осінь буде холодною.

Що не можна робити 25 вересня

Не можна відмовляти у допомозі, бо накличете негаразди.

Заборонено користуватися гострими предметами.

Не можна заздрити, лінуватися, говорити про когось погано, аби не отримати проблеми.

