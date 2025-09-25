Можете получить проблемы: что нельзя делать 25 сентября

В этот день запрещено лениться и отказывать в помощи

В четверг, 25 сентября, согласно новоюлианскому календарю, христиане чтят преподобную Ефросинью Александрийскую. Ранее это происходило 8 октября.

Ефросинья жила в Александрии и происходила из богатой семьи. Отец научил дочь верить в Иисуса Христа и впоследствии захотел выдать ее замуж. Однако Ефросинья отказалась, поскольку стремилась посвятить жизнь Богу.

Святая Ефросинья, фото uapc.te.ua

Девушка сбежала из дома, назвала себя Измарагдом и стала служить в мужском монастыре, чтобы ее не узнали. Там Ефросинья жила в течение 38 лет. Отец часто общался с Измарагдом, не догадываясь, что это его дочь. Ефросинья рассказала правду папе незадолго до смерти. После похорон дочери мужчина отдал все имущество нуждающимся и постригся в монахи.

Традиции и приметы 25 сентября

В этот день верующие молятся святой Ефросинье, чтобы она помогла преодолеть болезни и душевную боль. Также просят помощи в делах, решении проблем, обучении. В народе в этот день резали капусту и убирали в доме.

Падает дождь – зима будет долгой.

Появились заморозки — в следующем году ждите большой урожай.

Заметили туман – осень будет холодной.

Что нельзя делать 25 сентября

Нельзя отказывать в помощи, потому что это может обернуться проблемами.

Запрещается пользоваться острыми предметами.

Нельзя завидовать, лениться, говорить о ком плохо.

