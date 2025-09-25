Конфлікт з DZIDZIO та низька пенсія: де зараз зірка 80-х Іван Попович

Дім Поповича постраждав від обстрілів окупантів

Іван Попович — відомий український співак і народний артист Української РСР, який був шалено популярним у 80-90-х. Найвпізнаванішими його піснями стали "Карпатське весілля", "Василина", "Розлук не буде". Зараз артист продовжує виступати на сцені, як і популярна співачка 90-х Лілія Сандулесу.

більше про кар'єру виконавця, а також як склалося його життя зараз.

Що відомо про Івана Поповича

Майбутній співак народився у 1949 році в селі Осій, що на Закарпатті. Він навчався на диригента хору у Хустському культурно-освітньому училищі та Дрогобицькому педагогічному інституті. Згодом Іван перевівся до Львівської консерваторії. Під час навчання він почав співати в ансамблі "Арніка".

Іван Попович у молодості, фото Ukrainian people

У 1976 році Попович став співзасновником вокально-інструментального ансамблю (ВІА) "Ровесник". Через рік колектив запросили на роботу до Львівської філармонії. У 1979 році артист долучився до створення ВІА "Закарпаття". У 1982–1987 роках він працював у Київському державному мюзик-холі.

У 1987 році Попович став солістом Театру естради. На той період припав пік популярності співака. На радіо, телебаченні, дискотеках, весіллях лунали його композиції "Карпатське весілля", "Василина", "Розлук не буде".

Іван Попович - "Карпатське весілля"

У 1990 році Поповичу надали звання народного артиста Української РСР, а через 9 років — орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Невдовзі Іван випустив трек "Золото Карпат", який став хітом в Україні.

Іван Попович - "Золото Карпат"

У 2013 році Попович разом з DZIDZIO випустили ремікси на його пісні "Василина" й "Розлук не буде". Такі версії отримали шалену популярність серед слухачів.

DZIDZIO і Іван Попович - "Розлук не буде"

Де зараз і чим займається Іван Попович

На початку повномасштабного вторгнення на подвір'ї Поповича росіяни розмістили свій танк. Артист розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production, що це сталося на території його маєтку у селі Мила на Київщині. Також співак зазначив, що окупанти пошкодили його будинок. У той період виконавця не було там, адже він перебував на гастролях.

Слава Богу, я в той час був на гастролях. Я ще від початку війни там не був. Є людина, яка доглядає за цим. Мені пів даху і пів паркана знесло. Його вже відремонтували, але жити там поки що не можна. Іван Попович

Також артист має дві квартири у Києві, тож бідною людиною себе не вважає. Натомість пенсія у Поповича — 5 тисяч гривень, про це він розповідав "Главкому". Співак зазначив, що цієї суми йому б вистачило лише на дорогу із Закарпаття до Києва.

В Міністерстві культури чималі зарплати, не такі, як у нас пенсії з Василем Зінкевичем – по 5 тисяч гривень на місяць. Мені цих грошей вистачає заправити машину і доїхати із Закарпаття до Києва, і по дорозі чаю випити, бо на поїсти вже не вистачить. У радянські часи, я в мюзик-холі отримував 250 рублів, стільки ж і Василько у філармонії. Уряд від цього відштовхується, коли нараховує пенсію. Іван Попович

Іван Попович, фото з фейсбук-сторінки артиста

Також артист розповідав, що на одному з концертів він мав виступати разом з DZIDZIO. Однак напередодні Михайло Хома сказав, що йому скасували рейс зі США. З'ясувалось, що проблема була не у літаку, а насправді DZIDZIO тоді виступав в Америці.

Десь два тижні до концерту він мені зателефонував з Америки: мовляв, все гаразд, плани у силі. А за день до концерту вже зателефонував і сказав: не зможе бути. Каже: "У мене літак перенесли". Потім я дізнався, що у нього в той день був концерт в іншому кінці Америки. Трошки це вийшло не по-людськи. Іван Попович

Зараз Попович періодично дає концерти в різних містах України, у тому числі благодійні, на яких збирають кошти для ЗСУ. На сторінці у фейсбуці він ділиться спогадами з минулого, поширює свої пісні та світлини з виступів.

Іван Попович ділиться моментами зі свого життя, фото з його фейсбук-сторінки

