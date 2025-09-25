Конфликт с DZIDZIO и низкая пенсия: где сейчас звезда 80-х Иван Попович

Дом Поповича пострадал от обстрелов оккупантов

Иван Попович — известный украинский певец и народный артист Украинской ССР, который был безумно популярен в 80-90-х. Самыми узнаваемыми его песнями стали "Карпатське весілля", "Василина", "Розлук не буде". Сейчас артист продолжает выступать на сцене, как и популярная певица 90-х Лилия Сандулеса.

"Телеграф" расскажет больше о карьере исполнителя, а также как сложилась его жизнь сейчас.

Что известно об Иване Поповиче

Будущий певец родился в 1949 году в селе Осий на Закарпатье. Он учился на дирижера хора в Хустском культурно-образовательном училище и Дрогобычском педагогическом институте. Впоследствии Иван перевелся во Львовскую консерваторию. Во время учебы он начал петь в ансамбле "Арніка".

Иван Попович в молодости, фото Ukrainian people

В 1976 году Попович стал соучредителем вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Ровесник". Через год коллектив был приглашен на работу во Львовскую филармонию. В 1979 году артист принял участие в создании ВИА "Закарпаття". В 1982-1987 годах он работал в Киевском государственном мюзик-холле.

В 1987 году Попович стал солистом Театра эстрады. На тот период пришелся пик популярности певца. На радио, телевидении, дискотеках, свадьбах звучали его композиции "Карпатське весілля", "Василина", "Розлук не буде".

Иван Попович — "Карпатське весілля"

В 1990 году Поповичу присвоили звание народного артиста Украинской ССР, а через 9 лет — орден "За заслуги" ІІІ степени. Вскоре Иван выпустил трек "Золото Карпат", ставший хитом в Украине.

Иван Попович — "Золото Карпат"

В 2013 году Попович вместе с DZIDZIO выпустили ремиксы на его песни "Василина" и "Розлук не буде". Такие версии получили безумную популярность среди слушателей.

DZIDZIO и Иван Попович — "Розлук не буде"

Где сейчас и чем занимается Иван Попович

В начале полномасштабного вторжения во дворе Поповича россияне разместили свой танк. Артист рассказал в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production, что это произошло на территории его имения в селе Мила Киевской области. Также певец отметил, что оккупанты повредили его дом. В этот период исполнителя не было там, ведь он находился на гастролях.

Слава Богу, я в то время был на гастролях. Я еще с начала войны там не был. Есть человек, который ухаживает за этим. Мне полкрыши и ползабора снесло. Его уже отремонтировали, но жить там пока нельзя. Иван Попович

Также у артиста есть две квартиры в Киеве, поэтому бедным человеком себя не считает. А пенсия у Поповича — 5 тысяч гривен, об этом он рассказывал "Главкому". Певец отметил, что этой суммы ему хватило бы только на дорогу из Закарпатья в Киев.

В Министерстве культуры немалые зарплаты, не такие, как у нас пенсии с Василием Зинкевичем – по 5 тысяч гривен в месяц. Мне этих денег хватает заправить машину и доехать из Закарпатья в Киев, и по дороге чаю выпить, потому что поесть уже не хватит. В советское время, я в мюзик-холле получал 250 рублей, столько же и Василько в филармонии. Правительство от этого отталкивается, когда начисляет пенсию. Иван Попович

Иван Попович, фото с фейсбук-страницы артиста

Также артист рассказывал, что на одном из концертов он должен был выступать вместе с DZIDZIO. Однако накануне Михаил Хома сказал, что ему отменили рейс из США. Выяснилось, что проблема была не в самолете, а на самом деле DZIDZIO тогда выступал в Америке.

Где-то за две недели до концерта он мне позвонил из Америки: мол, все хорошо, планы в силе. А за день до концерта уже позвонил и сказал: не сможет быть. Говорит: "У меня самолет перенесли". Потом я узнал, что у него в тот день был концерт в другом конце Америки. Немножко это вышло не по-человечески. Иван Попович

Сейчас Попович периодически дает концерты в разных городах Украины, включая благотворительные, на которых собирают средства для ВСУ. На странице в фейсбуке он делится воспоминаниями из прошлого, распространяет свои песни и фотографии из выступлений.

Иван Попович делится моментами из своей жизни, фото с его фейсбук-страницы

