Басейн, спортзал і лаундж-зона: як виглядає розкішний особняк Потапа і Насті Каменських під Києвом

Співаки проживали в елітному котеджному містечку

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка оскандалилась заявою про мову у США, раніше мешкала у розкішному будинку під Києвом. Це було їхнє житло разом з чоловіком і продюсером Потапом. Упродовж останніх років подружжя рідко з'являється в Україні, натомість більшість часу працює за кордоном.

"Телеграф" з'ясував, яким є будинок Каменських і Потапа поблизу Києва.

Маєток Каменських і Потапа під Києвом

У 2017 році Потап купив земельну ділянку площею 13,5 соток в селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. На ній звели розкішний двоповерховий будинок, який коштував 1 мільйон доларів. Саме тут продюсер зробив пропозицію Каменських.

Будинок Каменських з висоти пташиного польоту, скриншот з відео "Київ LIVE"

Кам'яний маєток збудували в італійському стилі, як любить співачка. Відомо, що Настя протягом 7 років жила і навчалась в Італії, де вивчила місцеву мову. Будинок розташований у котеджному містечку "Сонячна долина", куди вхід стороннім заборонений. Територія містечка охороняється, а також там ведеться відеоспостереження.

Кам'яний будинок Каменських, скриншот з відео "Київ LIVE"

Сам особняк оточений двома парканами. На його території є зона відпочинку, басейн, засклена тераса, будиночок для барбекю і підсобні приміщення. Всередині будинок оформлений у світлих відтінках, що можна побачити з фото подружжя у соцмережах. У маєтку встановлені великі вікна, які добре освітлюють кімнати.

Каменських у будинку під Києвом, фото з мережі

На першому поверсі будинку розташована кухня, їдальня, вітальня та навіть власний спортзал, де виконавиця часто демонструвала себе. На другому поверсі простягається велика спальня, ванна кімната та вбиральня. Також в особняку є велика гардеробна, де Каменських і Потап зберігають свої концертні вбрання.

Каменських часто показувала дім у мережі, фото з мережі

Каменських з Потапом на території маєтку, фото з мережі

У селищі Романків, де розташований будинок подружжя, є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, баскетболу, волейболу, тенісні корти, лазня і стежка здоров’я в сосновому лісі. А територія їхнього маєтку покрита газоном із насадженнями кущів і дерев.

Подвір'я будинку Каменських і Потап, фото з мережі

Засклена тераса в маєтку Каменських, фото з мережі

Каменських на територія маєтку, фото з мережі

Загалом Настя і Потап часто поширювали світлини зі свого розкішного особняка. Там вони проводили день народження, інші сімейні свята, працювали та відпочивали. Однак після початку повномасштабного вторгнення подружжя рідко буває в Україні. Каменських гастролює в Європі та США з сольною програмою, а Потап — з новим проєктом Slavic Balagan. До артистів неоднозначно ставляться в Україні через те, що вони мешкають за кордоном, продовжують спілкуватися російською та виконують російськомовні хіти.

Потап займається проєктом Slavic Balagan, фото з мережі

Каменських потрапила у скандал через мову, фото з мережі

А нещодавно Каменських заявила, що немає значення, якою мовою спілкуватися, головне — любов. Українці розкритикували співачку за таке висловлювання, нагадавши, що Росія щодня стирає з лиця землі українські міста та знищує все українське.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає маєток Софії Ротару у Конча-Заспі. Там розташований, зокрема, тенісний корт.