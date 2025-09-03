Басейн, спортзал і лаундж-зона: як виглядає розкішний особняк Потапа і Насті Каменських під Києвом
Співаки проживали в елітному котеджному містечку
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка оскандалилась заявою про мову у США, раніше мешкала у розкішному будинку під Києвом. Це було їхнє житло разом з чоловіком і продюсером Потапом. Упродовж останніх років подружжя рідко з'являється в Україні, натомість більшість часу працює за кордоном.
"Телеграф" з'ясував, яким є будинок Каменських і Потапа поблизу Києва.
Маєток Каменських і Потапа під Києвом
У 2017 році Потап купив земельну ділянку площею 13,5 соток в селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. На ній звели розкішний двоповерховий будинок, який коштував 1 мільйон доларів. Саме тут продюсер зробив пропозицію Каменських.
Кам'яний маєток збудували в італійському стилі, як любить співачка. Відомо, що Настя протягом 7 років жила і навчалась в Італії, де вивчила місцеву мову. Будинок розташований у котеджному містечку "Сонячна долина", куди вхід стороннім заборонений. Територія містечка охороняється, а також там ведеться відеоспостереження.
Сам особняк оточений двома парканами. На його території є зона відпочинку, басейн, засклена тераса, будиночок для барбекю і підсобні приміщення. Всередині будинок оформлений у світлих відтінках, що можна побачити з фото подружжя у соцмережах. У маєтку встановлені великі вікна, які добре освітлюють кімнати.
На першому поверсі будинку розташована кухня, їдальня, вітальня та навіть власний спортзал, де виконавиця часто демонструвала себе. На другому поверсі простягається велика спальня, ванна кімната та вбиральня. Також в особняку є велика гардеробна, де Каменських і Потап зберігають свої концертні вбрання.
У селищі Романків, де розташований будинок подружжя, є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, баскетболу, волейболу, тенісні корти, лазня і стежка здоров’я в сосновому лісі. А територія їхнього маєтку покрита газоном із насадженнями кущів і дерев.
Загалом Настя і Потап часто поширювали світлини зі свого розкішного особняка. Там вони проводили день народження, інші сімейні свята, працювали та відпочивали. Однак після початку повномасштабного вторгнення подружжя рідко буває в Україні. Каменських гастролює в Європі та США з сольною програмою, а Потап — з новим проєктом Slavic Balagan. До артистів неоднозначно ставляться в Україні через те, що вони мешкають за кордоном, продовжують спілкуватися російською та виконують російськомовні хіти.
А нещодавно Каменських заявила, що немає значення, якою мовою спілкуватися, головне — любов. Українці розкритикували співачку за таке висловлювання, нагадавши, що Росія щодня стирає з лиця землі українські міста та знищує все українське.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає маєток Софії Ротару у Конча-Заспі. Там розташований, зокрема, тенісний корт.